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體育
2025-05-09 07:00:00

皇馬壓曼聯蟬聯最有價值球會榜首　英超Big 6列十大

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皇馬壓曼聯蟬聯最有價值球會榜首　英超Big 6列十大

皇馬壓曼聯蟬聯最有價值球會榜首　英超Big 6列十大

CNBC 公布2025 年《全球足球俱樂部官方估值報告》，列出全球最具價值的 25 間足球球會，排名依據包括收入表現、品牌價值等多項指標，皇家馬德里力壓曼聯成為第一名。 

毫不意外，榜首由皇家馬德里蟬聯，以驚人的67億美元（約519.5億港元）估值拋離其他球會。皇馬不但在品牌與商業上領先，更在2023/24球季創下 11.3 億美元營收紀錄，當中包括班拿貝球場翻新完成後的2.68億美元比賽日收入，亦有歐聯第15冠帶來的1.74億美元。 

英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日 英超賽程2025｜數據截至5月6日

巴塞第3 利物浦第4

英超Big 6全部打入十大，當中以曼聯估值最高，以60億美元排第二，利物浦及曼城分列第4和5。 意甲球會如祖雲達斯、國際米蘭、AC米蘭或羅馬都不在前十。

至於皇馬死敵巴塞隆拿則以56.5億美元排第三，預計隨Spotify魯營球場項目翻新完工，收入將進一步增長，有機會再上一層樓。西班牙第三大球會馬德里體育會則排第12位，落後於多蒙特、車路士與熱刺。 

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2025年全球十大最有價值球會

排名

球隊

國家

聯賽

估值

收入

1

皇馬

西班牙

西甲

$67 億

$11.3 億

2

曼聯

英格蘭

英超

$60 億

$8.34 億

3

巴塞隆拿

西班牙

西甲

$56.5 億

$8.22 億

4

利物浦

英格蘭

英超

$54 億

$7.74 億

5

曼城

英格蘭

英超

$52 億

$9.02 億

6

拜仁慕尼黑

德國

德甲

$51 億

$8.28 億

7

巴黎聖日耳門

法國

法甲

$45.5 億

$8.73 億

8

阿仙奴

英格蘭

英超

$40 億

$7.72 億

9

熱刺

英格蘭

英超

$35.5 億

$6.65 億

10

車路士

英格蘭

英超

$35 億

$5.91 億

 

原文刊登於 Yahoo 體育

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