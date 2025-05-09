皇馬壓曼聯蟬聯最有價值球會榜首　英超Big 6列十大

CNBC 公布2025 年《全球足球俱樂部官方估值報告》，列出全球最具價值的 25 間足球球會，排名依據包括收入表現、品牌價值等多項指標，皇家馬德里力壓曼聯成為第一名。
毫不意外，榜首由皇家馬德里蟬聯，以驚人的67億美元（約519.5億港元）估值拋離其他球會。皇馬不但在品牌與商業上領先，更在2023/24球季創下 11.3 億美元營收紀錄，當中包括班拿貝球場翻新完成後的2.68億美元比賽日收入，亦有歐聯第15冠帶來的1.74億美元。
巴塞第3 利物浦第4
英超Big 6全部打入十大，當中以曼聯估值最高，以60億美元排第二，利物浦及曼城分列第4和5。 意甲球會如祖雲達斯、國際米蘭、AC米蘭或羅馬都不在前十。
至於皇馬死敵巴塞隆拿則以56.5億美元排第三，預計隨Spotify魯營球場項目翻新完工，收入將進一步增長，有機會再上一層樓。西班牙第三大球會馬德里體育會則排第12位，落後於多蒙特、車路士與熱刺。
2025年全球十大最有價值球會
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排名
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球隊
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國家
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聯賽
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估值
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收入
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1
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皇馬
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西班牙
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西甲
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$67 億
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$11.3 億
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2
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曼聯
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英格蘭
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英超
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$60 億
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$8.34 億
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3
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巴塞隆拿
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西班牙
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西甲
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$56.5 億
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$8.22 億
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4
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利物浦
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英格蘭
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英超
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$54 億
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$7.74 億
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5
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曼城
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英格蘭
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英超
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$52 億
|
$9.02 億
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6
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拜仁慕尼黑
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德國
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德甲
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$51 億
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$8.28 億
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7
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巴黎聖日耳門
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法國
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法甲
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$45.5 億
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$8.73 億
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8
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阿仙奴
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英格蘭
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英超
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$40 億
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$7.72 億
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9
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熱刺
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英格蘭
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英超
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$35.5 億
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$6.65 億
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10
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車路士
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英格蘭
|
英超
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$35 億
|
$5.91 億
原文刊登於 Yahoo 體育