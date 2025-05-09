皇馬壓曼聯蟬聯最有價值球會榜首 英超Big 6列十大

毫不意外，榜首由皇家馬德里蟬聯，以驚人的67億美元（約519.5億港元）估值拋離其他球會。皇馬不但在品牌與商業上領先，更在2023/24球季創下 11.3 億美元營收紀錄，當中包括班拿貝球場翻新完成後的2.68億美元比賽日收入，亦有歐聯第15冠帶來的1.74億美元。

CNBC 公布2025 年《全球足球俱樂部官方估值報告》，列出全球最具價值的 25 間足球球會，排名依據包括收入表現、品牌價值等多項指標，皇家馬德里力壓曼聯成為第一名。

巴塞第3 利物浦第4

英超Big 6全部打入十大，當中以曼聯估值最高，以60億美元排第二，利物浦及曼城分列第4和5。 意甲球會如祖雲達斯、國際米蘭、AC米蘭或羅馬都不在前十。

至於皇馬死敵巴塞隆拿則以56.5億美元排第三，預計隨Spotify魯營球場項目翻新完工，收入將進一步增長，有機會再上一層樓。西班牙第三大球會馬德里體育會則排第12位，落後於多蒙特、車路士與熱刺。