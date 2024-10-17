皇馬球星對巴塞傳奇｜費高卡路士沙維韋拿等12月20日大球場獻技 門票10月21日起發售

LEGENDS ASSEMBLE 傳奇球星表演賽系列-皇馬球星對巴塞傳奇，將在12月20日在香港大球場上演。今天（10月17日）記者會上，路爾斯加西亞及摩迪連斯現身，大會公布費高、簡拿華路、卡路士、沙維、韋拿等30名皇家馬德里或巴塞隆拿與西甲名宿將在香港球迷面前獻技，皇馬球星對巴塞傳奇門票將10月21日起在Klook.com發售。

主要球星簽署落場協議 承諾定必落場

LEGENDS ASSEMBLE 傳奇球星表演賽系列-皇馬球星對巴塞傳奇的大會指與一眾主要球星簽署了落場協議，承諾定必來香港落場參與賽事，而且今次表演賽獲「皇家馬德里經典（Real Madrid Leyendas）正式授權。今場經典賽獲香港旅發局支持及邀請，正在處理申請成為今年度盛事年表項目之一，冀望球賽吸引力不僅刺激本地相關的經濟活動．更能吸引周邊地區及鄰近國家的球迷，作為聖誕節假期來港旅遊的重要節目之一。

代表兩隊決戰隊伍巴塞及皇馬的傳奇球星路爾斯加西亞（ Luis Garcia）及名宿摩連迪斯（Fernando Morientes）不是第一次來港，兩人均表示今次重臨份外覺得親切，路爾斯加西亞表示：「好享受於香港球迷面前與對手較量的機會。雖然是表演賽，但依然會施展渾身解數，為球迷帶來一場精彩的賽事。」。而代表皇馬傳奇隊的名宿摩連迪斯則認為，兩間西甲球會對賽多年來都是球迷焦點，現在雖然以退役球員的身分參與，但感覺依然保持當年鬥心。