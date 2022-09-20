皇馬縮後踢贏打吡 安帥：多謝施蒙尼讚賞

皇馬無敵，重登榜首！雖然續有王牌射手賓施馬養傷，不過無阻一眾皇家馬德里上位新星爭取表現，作客以2比1打敗馬德里體育會；勝出同市打吡戰之餘，開季仍然長勝，更力壓巴塞隆拿重登西甲榜首。教練安察諾堤賽後更多謝對手教練施蒙尼，大讚皇馬的防守工作，贏波兼贏牙骹戰。

皇馬一眾新星開季表現耀眼，今夏加盟的法國新星曹亞文尼，上半場交出助攻予洛迪高高斯打開缺口；令他成為廿一世紀以來，首次在馬德里打吡上陣即交出助攻的第2年輕球員(22歲234日)，紀錄保持者是他的法國同胞賓施馬在2009年造出的(21歲322日)。至於近期最火熱的皇馬球員，非攻中兼翼鋒的烏拉圭球員費達歷高華維迪莫屬，今場戰至36分鐘藉隊友雲尼斯奧斯祖利亞射門中柱，補射得手，為客軍拉開比數，更連續3仗入波。