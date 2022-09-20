皇馬縮後踢贏打吡 安帥：多謝施蒙尼讚賞

皇馬無敵，重登榜首！雖然續有王牌射手賓施馬養傷，不過無阻一眾皇家馬德里上位新星爭取表現，作客以2比1打敗馬德里體育會；勝出同市打吡戰之餘，開季仍然長勝，更力壓巴塞隆拿重登西甲榜首。教練安察諾堤賽後更多謝對手教練施蒙尼，大讚皇馬的防守工作，贏波兼贏牙骹戰。
皇馬一眾新星開季表現耀眼，今夏加盟的法國新星曹亞文尼，上半場交出助攻予洛迪高高斯打開缺口；令他成為廿一世紀以來，首次在馬德里打吡上陣即交出助攻的第2年輕球員(22歲234日)，紀錄保持者是他的法國同胞賓施馬在2009年造出的(21歲322日)。至於近期最火熱的皇馬球員，非攻中兼翼鋒的烏拉圭球員費達歷高華維迪莫屬，今場戰至36分鐘藉隊友雲尼斯奧斯祖利亞射門中柱，補射得手，為客軍拉開比數，更連續3仗入波。
施蒙尼重提當年陣法被批評
主場的馬體會力追不果，最終只能在尾段、由後備出場的中堅馬里奧靴莫素破蛋，但此子最終在尾段極速「2黃1紅」被逐。教練施蒙尼大讚難得擔正的法國前鋒基沙文，表現具活力之餘，亦暗諷皇馬踢法如以往己隊的部署：「雖然輸了，跟我的感覺不同，但見到低位防守、打反擊的皇馬，他們的力量令人驚嘆。這令我想起己隊有迪亞高哥斯達在陣時的踢法，當時他們還批評我們。」剛轉投狼隊的「野獸」哥斯達，在2013/14年打吡戰攻入奠勝球，馬體會當屆亦在西甲封王。
安察諾堤回應施蒙尼賽後評論直認不諱：「對呀，我們縮後防守，早已習慣了，並阻止對手基沙文或祖奧菲歷斯突破帶來的危機。如果施蒙尼說我們縮後守得好，我會跟他說聲『多謝』，這是一次讚賞。」他續說：「最理想的足球是入波多又不失球，但完美往往不存在。」