皇馬鋼門零封 紅軍失歐聯 高普：訂定下屆決賽酒店

全場23次攻門、9次中框，卻全被救出，「紅軍」利物浦佔盡優勢下，卻敗於皇家馬德里一次鮮有的閃電反擊，以0比1飲恨歐聯決賽，7天內連失兩大錦標，「四冠夢」最終只完成一半。不過紅軍領隊高普賽後不失鬥志，矢言己隊會捲土重來，並叫球迷訂定下屆決賽地方的酒店。

利物浦上周才屈居曼城失落英超，來到巴黎舉行的歐聯決賽，全場主動進攻「大賽之王」皇馬，但穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼多番施射，都被對方門神泰拔高圖爾斯救出；反而皇馬新星前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，戰至59分鐘接應翼鋒費達歷高華維迪右路的半傳半射，近門射入奠勝，為球會歷史性取得第14次歐聯冠軍(包括前身歐冠盃)，連同西甲成為今屆雙冠王；而16強起淘汰賽，先後擊敗巴黎聖日耳門、車路士、曼城及利物浦，「三殺英超三強+PSG」，奪冠可謂實至名歸。

紅軍今屆最終得2冠2亞，德國教練高普賽後展示名帥風範：「我有強烈感覺己隊可捲土重來，這班孩子極具競爭力。」他續說：「我們是一班傑出的團隊，下季將會一樣。下季決賽在哪裡舉行？伊斯坦布爾？預訂酒店吧！」談到今場戰情，這位今屆領紅軍3戰淘汰賽決賽均未取得入球的波士說：「我們有很多射門，但不是最清脆，高圖爾斯靚救兩個；己隊卻因一個界外球輸波，華維迪其實想射門，雲尼斯奧斯剛好在哪裡(門前)，就是這樣。」

高圖爾斯：要贏得尊重

另一邊廂的皇馬領隊安察諾堤則意氣風發，成為史上首位4度贏得歐聯的安帥說：「難以置信，我已是紀錄人。」他並笑說愛華頓的球迷，現在應該會原諒他上季離開「拖肥」，轉投皇馬。另一位吐氣揚眉的皇馬球員，必是當選決賽最佳球員的高圖爾斯，這位30歲的比利時門將，成為自2003年歐聯有紀錄以來，決賽最多撲救次數的門將。4年前離開車路士投皇馬的他說：「我極需要贏出這樣的決賽，以贏得尊重；因為我沒有得到，尤其在英格蘭。」