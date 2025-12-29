省港盃｜女子組賽事安排九龍灣　女更衣室不足惹網民批評

周日在香港分別進行了3場的省港盃比賽，包括是元老賽的首回合，女子組以及男子組首回合賽事。當中男子組在大球場與最後9人應戰的廣東隊踢平2:2。而下午在九龍灣公園的女子組比賽卻是引起更多網民爭議，源於女子隊主帥列卡度在社交平台上載限時動態，批評九龍灣公園的更衣室未有遮蓋男廁的尿兜，更是隨意就將裝備放在尿兜前的檯上。
女子組的省港盃今屆是第7屆比賽，由香港主場舉行，賽事再次被安排在九龍灣公園。由於九龍灣公園足球場的設施就不足，只有4個廁所及2個更衣室，而且更衣室與廁所相連，故此男女子比賽都有機會使用另一性別的廁所。而在周日的比賽，香港隊就使用了男廁一邊的更衣室。女子隊主帥列卡度在社交平台上載了更衣室的相片，質疑一個有尿兜的更衣室是否適合安排給主隊進行一場重要的省港盃比賽。
雖然有關的動態已經刪除，不過在社交平台Threads及Facebook等都引起討論，球迷亦附上女子隊的球員，因為本身更衣室空間就不足，需要到更衣室外聆聽戰術的指導。香港球迷組織的「香港力量」發文表示，明白到香港資源緊張的問題，但認為有關的安排明顯是對女足代表隊的「侮辱」，組織又指出，足總安排男女子隊同日在不同的場地比賽，既不方便球迷，亦對參賽隊伍的不尊重，並認為比賽應安排在大球場前後舉行，或像之前一屆分開2日進行。而香港女子隊，在比賽以0:1僅負廣東隊，連續7屆都不敵對手。
男隊首回合2:2賽和
至於在晚上於大球場舉行的男子組比賽，香港隊就在半場憑孫銘謙的美妙入球領先，不過換邊後被對手連入2球反超，廣東隊之後先有球員被逐，而香港隊更在之後獲得12碼，由艾華頓射入追平，之後廣東再少打個，但在下半場近一半時間多打一個下，香港僅與廣東踢平2:2，次回合在下星期日（1月3日），在廣東省南沙的大灣區文化體育中心進行。港隊暫代主帥的盧比度表示，對今場的結果是接受，但他認為球隊在多打2個時操之過急，過多的傳中球令對手容易防守，他又指球隊只在賽前1日的訓練才「齊腳」訓練，故準備其實仍不足夠，他指次回合會是更艱難的比賽。