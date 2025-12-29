省港盃｜女子組賽事安排九龍灣　女更衣室不足惹網民批評

周日在香港分別進行了3場的省港盃比賽，包括是元老賽的首回合，女子組以及男子組首回合賽事。當中男子組在大球場與最後9人應戰的廣東隊踢平2:2。而下午在九龍灣公園的女子組比賽卻是引起更多網民爭議，源於女子隊主帥列卡度在社交平台上載限時動態，批評九龍灣公園的更衣室未有遮蓋男廁的尿兜，更是隨意就將裝備放在尿兜前的檯上。

女子組的省港盃今屆是第7屆比賽，由香港主場舉行，賽事再次被安排在九龍灣公園。由於九龍灣公園足球場的設施就不足，只有4個廁所及2個更衣室，而且更衣室與廁所相連，故此男女子比賽都有機會使用另一性別的廁所。而在周日的比賽，香港隊就使用了男廁一邊的更衣室。女子隊主帥列卡度在社交平台上載了更衣室的相片，質疑一個有尿兜的更衣室是否適合安排給主隊進行一場重要的省港盃比賽。