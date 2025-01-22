省港盃｜廣東衛冕省港盃 次回合2比1贏港隊

第43屆省港盃第二回合賽事，今晚(22日)在香港大球場上演。中國香港足球代表隊在首回合作客廣州，被對手憑一個問題12碼追平，打成1比1。次回合港隊主場以1比2不敵廣東隊，廣東兩回合以總比數3比2贏港隊，成功衛冕省港盃。

今屆港隊以年輕球員為骨幹，面對以中超深圳新鵬城球員為主的廣東隊。次回合開賽初段，港隊先獲埋門機會，但艾華的射門被廣東守衛柵出。廣東其後攻勢佔優，並在10分鐘，藉一次右路角球攻勢，連番頭槌攻門，惜連續兩度中楣，港隊幸保不失。港隊亦有兩次反擊，劉家喬及史堤芬彭利拿先後禁區頂勁射不入。廣東主要以邊線側擊高空進襲，在港隊禁區製造不少險象。劉家喬於23分鐘，因廣東門將解圍失誤，獲得黃金入球機會惜未能把握，射半空門柱邊出界。

至33分鐘，廣東隊右路攻勢，前鋒拜合拉木殺入禁區接應斜傳，在小禁區邊射地波攻破港隊大門先開紀錄。拜合拉木入波後，走向場邊並向港隊球迷高舉球衣，一度引起混亂，有港隊球員上前與廣東球員碰撞，拜合拉木一度躺地，其後球證介入，拜合拉木及艾華各領一張黃牌。港隊完半場前錯失扳平機會，以0比1結束上半場。

劉家喬入靚波扳平 換邊後僅30秒，港隊前鋒劉家喬在右路力壓對方守衛引球闖入禁區，左腳射近柱入網，為港隊追成1比1。至86分鐘，拜合拉木右路底線傳中，後備入替的夏達龍遠柱頭槌頂入，再為廣東隊領先。港隊其後積極搶攻，比賽尾段拜合拉木領第二張黃牌被逐。打多一人的港隊，至補時階段禁區頂博得罰球，但史堤芬彭利拿勁射被門將沒收，終以1比2主場不敵廣東。兩回合廣東贏港隊3比2，成功衛冕省港盃。