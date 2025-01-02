省港盃｜香港將派U23出戰　配3超齡球員從8人中挑選

去年才復辦的省港盃賽事，香港因為大港腳出戰亞洲盃決賽周，而派遣年青球員為主軸，最終在互射12碼才不敵對手。今屆賽事香港隊將派出U23代表，並會挑選3名的超齡球員出戰。在今日公布的37人初選名單中，包括了冠忠南區門將的伍瑋謙及法裔的中場李小恆，至於目前在英國入學，效力當地業餘聯賽港人隊伍Konger FC的曾以行也繼續獲得徵召。而在超齡球員中，共有8人入選，當中僅得安永佳一個在內地聯賽效力，而原效力中甲的余煒廉已列為無所屬會，故已成自由身，足總表明會在之後選出3人代表港隊。

香港足總今日（2日）公布，省港盃將會在本月中在廣州展開首回合賽事。其中香港將派出U23代表出戰，並會加入3名的超齡球員，在初選的37人名單中，包括8名超齡球員。

比賽將會在本月15日在廣州的越秀山體育場進行首回合，而次回合在22日在香港上演。另外女子省港盃比賽也會在首回合前的1日，在廣東省足球訓練基地進行，比賽以一場過進行，過去6屆雖然都由廣東勝出，不過港隊上屆僅負2:3。

香港U23代表初選名單：

門將：龐焯熙（均業北區）、鍾凱文（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、潘尚希（理文）

後衛：亞歷斯祖＊（東方）、黎皚韜、林澔希（港會）、甘智健（傑志）、嚴啟倬（九龍城）、陳潤潼（冠忠南區）、周子謙、羅焯熙（理文）、宋紘毅（大埔）、曾樂圖、曾以行、余煒廉＊

中場：李呈（標準流浪）、劉君正（均業北區）、黃皓雋、余在言＊（東方）、黃琛喆（港會）、李兆軒（傑志）、何瀧浩（九龍城）、趙聡悟（冠忠南區）、胡晉銘＊（理文）、李樂謙（大埔）

前鋒：張廣然、劉智樂＊（標準流浪）、馬希偉、吳宇曦（東方）、馬斐、楊焯鈞（傑志）、艾華＊、李小恆、史提芬彭利拿＊（冠忠南區）、安永佳＊（深圳新鵬城）、劉家喬

＊超齡球員