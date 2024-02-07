省港盃｜香港隊作客越秀山鬥廣東　冀爭三連霸(附直播連結)

近況備受好評的香港隊，今晚（7日）會在省港盃的次回合作客對廣東（港台電視32台晚上7時半直播）。港隊主帥安達臣就先期望球證可以保持公正的判決，而主將的陳肇鈞就近期比賽密集是有疲勞，但相信個人狀態仍可以克服，並希望可以為港隊取得三連勝。

自疫情影響，省港盃賽事中止了4年，今年才復辦，港隊首回合在5,000多名球迷支持下，以2:0擊敗以中超梅州客家球員為主的廣東隊。疫情前取得兩連霸的港隊，手執首回合的優勢，次回合當然是希望保持優勢取下第3連冠。主帥的安達臣在賽前的記者會表示，球隊雖然只在賽前一日進行集合，而今場也會與首回合是另一場的比賽。然而今次港隊以亞運的年輕球員為骨幹，首回合的比賽是一場很好的勝仗，球員有拚勁之餘，也採取了高壓打法。