省港盃｜香港隊次回合輸1:2　廣東球員挑釁球迷惹衝突

第43屆省港盃第2回合賽事，今晚（22日）在香港大球場上演。中國香港足球代表隊在首回合作客廣州，被對手憑一個問題12碼追平，打成1:1。次回合港隊主場以1:2不敵廣東隊，廣東兩回合以總比數3:2贏港隊，成功衞冕省港盃。

今屆港隊以年輕球員為骨幹，面對以中超深圳新鵬城球員為主的廣東隊。次回合開賽初段，港隊先獲埋門機會，但艾華的射門被廣東守衛柵出。廣東其後攻勢佔優，並在10分鐘，藉一次右路角球攻勢，連番頭槌攻門，惜連續兩度中楣，港隊幸保不失。港隊亦有兩次反擊，劉家喬及史堤芬彭利拿先後禁區頂勁射不入。廣東主要以邊線側擊高空進襲，在港隊禁區製造不少險象。劉家喬於23分鐘，因廣東門將解圍失誤，獲得黃金入球機會惜未能把握，射半空門柱邊出界。