省港盃｜香港隊決選23人名單　安永佳吳宇曦不入選

省港盃賽事將在下星期進行首回合的比賽，香港足總今日（10日）公布23人的決選名單。當中全部都以本地聯賽效力的青年球員為主，而在內地效力的安永佳，以及盛傳也加盟內地聯賽的吳宇曦最終沒有入選。至於原計劃的3名超齡球員，在足總修訂後增至6個。

在去年重辦的省港盃賽事，今年繼續舉行，首回合賽在下周三（15日）於廣州的越秀山體育場上演。港隊今日公布的23人名單中，全部為本地聯賽的青年球員為主，當中包括東方的馬希偉，南區的趙聡悟等，至於原本在初選的安永佳及吳宇曦未有入選，而曾效力中甲無錫吳鉤的余煒廉仍入選，不過他因為效力的球隊已降級，故仍在尋找新球會。至於在美國讀書及在當地大學賽事上陣的曾樂圖，以及在英國入學的曾以行都繼續入選。另外，足總最初曾表示僅徵召3名超齡球員，不過及後在教練的戴雅諾希望不以年齡考慮下，令決選名單的非23歲以下代表增至6人。