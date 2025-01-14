香港代表隊明日（15日）將在廣州出戰新一年的省港盃賽事，今次港隊雖然沒有註明以青年隊出擊，但球隊還是徵召以年輕球員為骨幹出戰，在香港青年隊的教練戴雅諾領軍下，仍希望以大港隊的戰術應戰。而今日（14日）率先進行的女子省港盃，香港隊以0:4不敵廣東

今年的省港盃已是第43屆的比賽，港隊今年繼續以青年球員為骨幹，當中包括東方的馬希偉、黃皓雋，以及新獲特區護照的南區青年球員李小恆等。還有本地華人射手的流浪31歲前鋒劉智樂。戴雅諾在今日的訓練後就表明會沿用大港隊的打法，並希望這批球員能夠爭取到加入大港腳行列。