香港代表隊明日（15日）將在廣州出戰新一年的省港盃賽事，今次港隊雖然沒有註明以青年隊出擊，但球隊還是徵召以年輕球員為骨幹出戰，在香港青年隊的教練戴雅諾領軍下，仍希望以大港隊的戰術應戰。而今日（14日）率先進行的女子省港盃，香港隊以0:4不敵廣東
（香港電台電視32台周三晚7時30分直播）
今年的省港盃已是第43屆的比賽，港隊今年繼續以青年球員為骨幹，當中包括東方的馬希偉、黃皓雋，以及新獲特區護照的南區青年球員李小恆等。還有本地華人射手的流浪31歲前鋒劉智樂。戴雅諾在今日的訓練後就表明會沿用大港隊的打法，並希望這批球員能夠爭取到加入大港腳行列。
對手的廣東隊，今屆雖然是以安永佳效力的深圳新鵬城為骨幹，不過安永佳就不在港隊名單之中。而除了這支中超球會，今季獲遞補留級中超的梅州客家，以及失去職業資格的廣州隊和中乙的廣州豹4支球隊都有球員入選。而新鵬城的意大利主帥拉坦齊奥（Christian Lattanzio）亦作為球隊的執行教練。首回合比賽周三晚7時30分在廣州的越秀山體育場舉行，而次回合將會在下星期三（22日）晚，於香港大球場上演。
另外今日率先在廣州天河體育中心副場進行的女子省港盃賽事，香港女子隊以0:4不敵廣東隊。港隊上半場與對手互無紀錄，不過在下半場失守後就被連入4球，也令廣東隊連續6屆成為冠軍。