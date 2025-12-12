省港盃｜3屆最佳教練盧比度暫代領軍　香港隊初選強陣爭標

香港足總今日（12日）公布，香港隊將由東方主教練的盧比度擔任暫代主教練，帶領港隊出戰月底展開的省港盃賽事。而在初選51人名單中，多位港隊主力球員都獲得徵召，預料會以強陣出擊爭取失落2屆的錦標。

足總日前公布省港盃的賽程之後，在今日再公布新一期初選名單以及主教練人選。在前主帥的韋斯活離任後，「Chino」成為暫代主教練。日前帶領東方在亞冠二級聯賽以0:9不敵南定後，過去都曾帶領過香港隊的Chino亦再次臨危授命。足總表示委任Chino旨在確保代表隊在過渡期間保持穩定，並繼續為即將到來的賽事做好準備。同時將會啟動新任主教練的公開招聘，並確保甄選過程公平、透明，吸引具國際視野及專業能力的候選人。