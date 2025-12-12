省港盃｜3屆最佳教練盧比度暫代領軍　香港隊初選強陣爭標

香港足總今日（12日）公布，香港隊將由東方主教練的盧比度擔任暫代主教練，帶領港隊出戰月底展開的省港盃賽事。而在初選51人名單中，多位港隊主力球員都獲得徵召，預料會以強陣出擊爭取失落2屆的錦標。
足總日前公布省港盃的賽程之後，在今日再公布新一期初選名單以及主教練人選。在前主帥的韋斯活離任後，「Chino」成為暫代主教練。日前帶領東方在亞冠二級聯賽以0:9不敵南定後，過去都曾帶領過香港隊的Chino亦再次臨危授命。足總表示委任Chino旨在確保代表隊在過渡期間保持穩定，並繼續為即將到來的賽事做好準備。同時將會啟動新任主教練的公開招聘，並確保甄選過程公平、透明，吸引具國際視野及專業能力的候選人。
至於港隊的51人初選名單，在韋斯活任期引發爭議的標準流浪前鋒劉智樂獲得徵召，而包括周緣德、茹子楠、亞歷斯祖、陳晉一、孫銘謙、梁諾恆、余在言及安永佳的8位中超，以及賓紀文、勞烈斯、馬希偉及吳宇曦4個中甲球員都獲選，還有多位本地聯賽的年輕球員，包括慈英、甘智健、龍梓軒、陳潤潼、宋紘毅、李樂謙等，預計港隊將挑選最強陣容應戰。
香港隊初選名單：
- 守門員：龐焯熙（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）
- 後衛：鐘樂安（東區）、周緣德（河南酒祖杜康）、慈英、甘智健、林樂勤（傑志）、龍梓軒（九龍城）、陳潤潼（冠忠南區）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、簡嘉亨（高力北區）、亞歷斯祖（上海海港）、陳晉一（上海申花）、賓紀文（深圳青年人）、宋紘毅、李家豪、尼高拉斯、杜國瑜（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）、梁諾恆（浙江隊）、曾樂圖、曾以行
- 中場：馮冠鳴（標準流浪）、林衍廷、劉君正（東方）、鄭展龍、陳俊樂（傑志）、巴拉克、黃威、胡晉銘（理文）、馬希偉（陝西聯合）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞、費蘭度、顏卓彬（大埔）
- 前鋒：劉智樂（標準流浪）、吳宇曦（重慶銅梁龍）、洛迪古斯（東方）、米高（JK Tallinna Kalev）、祖連奴（傑志）、趙聡悟（冠忠南區）、艾華頓、劉家喬（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）、李樂謙（大埔）、杜俊暉