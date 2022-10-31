短池游泳世界盃︱多倫多站100自決賽再贏　何詩蓓獲兩金慶生

香港泳手何詩蓓在國際泳聯游泳世界盃多倫多站，於100米自由泳決賽再贏得冠軍，在今個分站贏得第2面金牌，為今日（31日）生日的她作慶祝。

之前在德國柏林站取得3勝的何詩蓓，在今站已於400米自由泳獲得銅牌及在個人強項的200米自由泳奪金。在當地時間的30日，何詩蓓出戰女子100米自由泳的決賽。預賽只以第3名晉級的何詩蓓，面對東道主的麥妮爾（Margaret MacNeil）以及波蘭泳手Katarzyna Wasick的挑戰，而上一站亞軍的Madison Wilson亦以第4名隨後。

在決賽，何詩蓓在首25米已取得領先，以12秒69，最快速度轉池，麥妮爾與Katarzyna Wasick都只緊隨其後，不過何詩蓓之後保持領先，並以51秒33的成績贏得冠軍。而法國的Beryl Gastaldello就後來追上獲亞軍，第3名是Katarzyna Wasick。

兩港將晉男子200蛙決賽

另外，兩位香港男子泳手的麥世霆與Adam Chillingworth同樣晉身男子200米蛙泳的決賽，並先後打破香港紀錄。其中16歲的麥世霆是決賽最年輕的泳手，不過二人在決賽，分別游出第7及第8名完成。下一站比賽會轉到美國的印第安波利斯進行。