短程行山路線｜照鏡潭盛氣凌人 新娘潭自然教育徑安全至上

新娘潭為香港著名郊外靚景，同時也是意外黑點，更為四大鬼域之首屢傳鬼故。今次短程行山路線不足2公里，先由烏蛟騰前往照鏡潭，再沿新娘潭自然教育徑離去，從遠處欣賞新娘潭，安全指數甚高。 短程行山路線︰ 烏蛟騰路→石砌古道→下游新娘潭橋→照鏡潭→下游新娘潭橋→新娘潭自然教育徑→上游新娘潭橋→新娘潭路

短程新娘潭行山沿途景點1︰古道森林浴 乘車到烏蛟騰後，沿烏蛟騰路涼亭落斜，分叉路右轉往新娘潭及涌尾方向。石砌古道記載了古人的歷史，即使乾爽的日子沿路落斜也可被青苔跣倒，建議穿抓地力好的行山鞋。五花八門的蝴蝶在古道上飛舞，不遠處傳來水聲淙淙、繞樑三日的動物叫聲，森林浴帶來的寧靜，毫不遜色予任何一條熱門行山路線。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

短程新娘潭行山沿途景點2︰照鏡潭氣勢非凡 分叉路轉往新娘潭方向，部份木級已爛掉需要小心，來到第一條新娘潭橋。新娘潭橋建於1906年，設石碑記念捐助人，當中有美金及英鎊為款項，可見部份當地人已離港生活。在此先往照鏡潭（Mirror Pool Waterfalls/Chiu Keng Tam Waterfalls）方向，經歷幾分鐘上斜就到達，可在欄邊安全拍照。若穿行山鞋及在水量不大時，前行十步仍可安全地打卡，最重要勿站在岩石邊和避開青苔位。照鏡潭高35米，氣勢比新娘潭更盛。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

短程新娘潭行山沿途景點3︰石橋上賞新娘潭潭水潺潺 原路折返至新娘潭橋，沿新娘潭自然教育徑方向，沿途設多個資料牌，讓大家了解大自然。上斜路段間的分叉路，可左轉至另一條石橋上，安全地在新娘潭下游聽到潭水潺潺，予人放鬆感受大自然。新娘潭高15米，水潭寬闊但水深，瀑布像一片薄薄的輕紗，與照鏡潭感覺大不同。在岸邊也可見到水流和石塊沖刷而成的壺穴，非常特別。

新娘潭鬼故之說 相傳新娘潭為香港四大鬼域之首，鬧鬼程度更甚於鎖羅盤、荔枝莊、大埔滘。當中有幾個版本的鬼故，一為古時一名新娘出嫁時坐在轎上，因轎夫滑倒，她意外墮落瀑布遇溺死亡，兩夫妻因此陰陽相隔。相傳在水中有機會看到新娘的腳，而照鏡潭是該不幸的新娘靈魂在照鏡潭出沒，在該潭照鏡和梳洗而得名。二為新娘含淚出嫁，她跳入新娘潭自殺，冤魂不散。三為新娘被逼嫁不愛的人，其實與轎夫相愛，因此自製假意外私奔。 原路折返至新娘潭自然教育徑後，右轉上斜為全程最費力的十多分鐘，在危險位置漁護署設位了多個危險警告牌。經過位處上游、另一條新娘潭橋後，再上一段樓梯就到新娘潭路和獅子亭，完成行程。

十大郊野公園高危地點之一 安全最重要 新娘潭瀑布被漁農自然護理署列為十大郊野公園高危地點之一，其餘包括大城石澗、獅子山山頂、蚺蛇尖、四疊潭、狗牙嶺、吊手岩、飛鵝山自殺崖等，1982年、2011年、2017年等都曾有人於新娘潭遇溺死亡，建議沿新娘潭自然教育徑或在石橋上遠觀而止。若大雨或雨後水量及風險大增，不建議涉水到新娘潭。 新娘潭沒有補給點，出發前要做好防蚊準備。至於潭邊濕滑及青苔多，建議在安全位置拍照。 路牌指示清晰，最重要是自己垃圾自己帶走，切勿破壞大自然。此路段可短可長，可連接九擔租賞紅葉、烏蛟騰郊遊徑看烏蛟騰山火瞭望台到降下坳、八仙嶺自然教育徑到春風亭和大美督等 ▼下面即查看GPS地圖▼