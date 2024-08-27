碧咸公開艾歷臣最後探望片段　黃金一代英軍緬懷名帥（更新）

患上末期胰臟癌的英格蘭前領隊艾歷臣（Sven-Goran Eriksson）周一（26日）病逝，終年76歲，他執教多支球會包括曼城、李斯特城、拉素、羅馬等，歐洲各大球會及世界球圈人士均致哀。身兼英格蘭足總會長的威廉王子（Prince William）在社交平台發文，向艾歷臣致敬，形容他是一名「球賽中的真正紳士」。
瑞典籍的艾歷臣曾在2001至2006年執教英格蘭，期間提攜「萬人迷」碧咸（David Beckham）擔任隊長，後者於社交媒體上載片段悼念這名三獅軍首位外籍主帥，更分享在艾歷臣臨終前，到瑞典探望他的影片，並公開艾歷臣給他留下的最後遺言：It will be ok。
分享遺言：It will be ok
片段可見碧咸與艾歷臣一同在庭園並肩而行散步的背面，兩人背向鏡頭，可見艾歷臣步履有點蹣跚，走了一段路後，兩人轉身面向鏡頭，艾歷臣輕輕拍碧咸的肩。碧咸寫道：「我們笑、我們哭，我們都知道是時候要道別。Sven，謝謝你一直都是永遠如一的那個人，熱情、關懷、冷靜和真正的紳士。我永遠都會感激你選擇我成為英格蘭隊長，但我將永遠保留這一天與你和你的家人的最後回憶。Sven，多謝你給與我的最後說話：『一切會安好（It will be ok）』。」
艾歷臣曾於6月表示，碧咸曾來瑞典探望他及帶上了數支紅酒，「來之前的一天，他叫廚師來準備食物，之後我們談了一整天，大部份內容都是講足球。其實他沒必要來，但我為他來探我感自豪。」
黃金一代感激艾歷臣器重
同樣致意，還有另一位英格蘭名將的朗尼（Wayne Rooney）。這位英格蘭射手在17歲時獲艾歷臣選入國家隊，他形容艾歷臣是「特別的人」：「感謝你的幫助和教導的那些記憶。與他的家人及朋友一同思念及祈禱。」至於另一位前鋒的高治（Peter Crouch）就指，艾歷臣是位偉大的人：「當很多人在懷疑的時候，Sven讓我為英格蘭披甲。我永遠都會感激他，他會被人懷念的。」而泰利（John Terry）就形容艾歷臣是「偉大的領隊以及優秀的人」。林伯特（Frank Lampard）就指，艾歷臣無論場內場外都永遠在那裡：「我永遠都感激他對我的信任及讓我展開在英格蘭的生涯。」
除了英格蘭的一代球員，還有前李斯特城，現在效力些路迪的丹麥門將卡斯柏舒米高（Kasper Schmeichel）。小舒米高是在艾歷臣帶領曼城時獲得英超上陣的機會，之後他轉教諾士郡及李斯特城都有邀他加盟，也是因此讓他在之後協助李城贏得英超冠軍。小舒米高表示：「Sven是第一個領隊真心相信我，並給予我在頂級賽事上陣的機會。他是第一個領隊稱我是世界級，並讓我覺得自己有10呎高。他讓我在英超上陣，帶我去諾士郡以及最後去李斯特城，讓我享受生涯最好的時光。這是足球以至世界的最大損失，我感謝他為我所做的一切。」
細恩：他的教導仍然長存
至於同樣在艾歷臣麾下的拉素效力的國際米蘭現任主帥施蒙尼恩沙基（Simone Inzaghi）也表示非常的悲痛：「他對我成長為一個足球員以至一個人至關重要的人。我敬重他的為人冷靜，有教養，所有人都對他極度尊敬。對我而言他是靈感的來源。Sven是個偉大的人，所有人的模範，他即使離世但他教導我們的事仍然長存。」