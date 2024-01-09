碧根鮑華去世｜德國足球名宿睡夢安詳離世　「凱撒大帝」終年78歲

德國一代足球名宿、有「凱撒大帝」之稱的碧根鮑華（Franz Beckenbauer）去世，其家人今晨（9日）公布，這名曾以球員及教練身分帶領前西德奪得世界盃的傳奇，於當地時間周日（7日）在家人的陪伴下於睡夢安詳離開，享年78歲。碧根鮑華近年與柏金遜症和認知障礙症鬥爭，亦曾有心臟和眼疾等健康問題。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）發文悼念碧根鮑華，稱他激發了幾代人對德國足球的熱情。

球員及教練身份捧世盃 史上3人之一

司職中後場「自由人」的碧根鮑華曾代表西德上陣103次，攻入14球，在1974年以隊長身份帶領西德奪得世界盃，1983年掛靴後，翌年展開執教生涯接掌前西德隊，並在1990年以教練身份再奪世界盃，成為以球員和教練身份獲得世界盃冠軍的足球名宿之一。其餘兩位分別是巴西的薩加奴和法國的迪甘斯。

碧根鮑華曾效力拜仁慕尼黑、紐約宇宙、漢堡，帶領拜仁在70年代4次奪得德甲、連續3屆贏得歐冠盃（歐聯前身），並2度榮膺「歐洲足球先生」。他其後曾任德國足總副會長、國際足協（FIFA）副主席及世界盃組委會主席等要職，並獲FIFA選為百大傳奇球星。