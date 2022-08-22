祖記羅馬分途出擊爭意甲連勝

意甲前列分子祖雲達斯及羅馬分途出擊，爭取開季連勝，其中「斑馬兵團」祖雲達斯作客森多利亞時(23/08 02:45)，將有機會首次重用「塞爾維亞」孖寶齊齊擔正攻堅。至於摩連奴領軍的羅馬主場鬥升班馬克雷莫納時(23/08 00:30)，同樣希望今季新兵有好表現。

上屆聯賽第4的祖記，今屆開咧戰憑王牌射手杜辛華荷域梅開二度及新兵翼鋒迪馬利亞先開紀錄，大勝薩斯索羅；可惜迪馬利亞隨後傷出，估計下月才能復出，令該隊今夏另一收購、歐霸「助攻王」菲臘高斯迪，有望首次在聯賽擔正登場，助其塞爾維亞同胞華荷域全力攻堅。去屆歐霸以6次助攻助法蘭克福盃賽封王，個人獲選為該盃賽年度最佳球員的高斯迪，早前曾透露跟華荷域的合拍威力：「我們最理想的合拍是我在禁區內16碼，向他交出傳送。」對手森多利亞首輪主場吞阿特蘭大兩蛋，對上6次意甲鬥祖雲達斯全敗，今場主場迎敵亦勢難抵擋「斑馬兵團」。

至於羅馬今季首仗一球挫沙蘭力坦拿；而由祖記加盟的前鋒保羅戴巴拿踢至完場前被換走，在英超打出名堂的「新兵」尼曼查馬迪及韋拿杜姆，則在下半場中後段才換入，主帥摩連奴對贏波表示收貨，相信新陣容將提升球隊戰力。今場對手「升班馬」克雷莫納，首戰「臨尾香」2比3負費倫天拿，表現有驚喜，羅馬不能掉以輕心。