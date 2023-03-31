祖高域有望相隔兩年後可重返美網

雖然新冠疫情在全球已經消退，不過祖高域仍然因為防疫需要，未能入境美國參與印第安韋爾斯及邁亞密兩項巡迴賽。然而，今年8月底的美國公開賽，祖高域將有望回歸。在美國國會通過法案，以及等候總統簽署後，美國將會放寬入境的防疫限制，意味拒絕接種疫苗的祖高域，可以在8月入境美國。

祖高域早前接受美國有線新聞網絡（CNN）的訪問表示：「我真的想在那裡比賽，好想去那裡。實際上在2021年，當我在決賽輸給梅韋迪夫（Daniil Medvedev），可能這是我與紐約觀眾的最好時刻。我打過很多次決賽，很幸運曾贏過3次。即使我輸了那場比賽，我仍得到很多人的賞識和愛，我想回去那裡，我想與那些觀眾再度接觸。所以這是我期待和希望發生的事。」

艾卡拉斯梅韋迪夫邁亞密入四強

目前在舉行的邁亞密公開賽，世界排名第一的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）擊敗美國的費斯（Taylor Fritz）打入四強，而梅韋迪夫亦在另一場的八強戰，以2:0的盤數淘汰外圍賽球手的Christopher Eubanks。