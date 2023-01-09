祖高域澳網熱身賽奪標　獲第92個巡迴賽冠軍

上年沒能在澳洲比賽，不過祖高域在澳洲保持着的不敗的紀錄仍然延長。在今次的阿德萊德國際賽，成功打入決賽。在面對來自美國的哥達，雖然首盤在決勝局輸8:10落後，但之後第2盤就在決勝局取勝，而最後的一盤就以6:4的局數勝出，最終祖高域一方面保持在澳洲的34場連勝紀錄，同時亦取得這個澳網前哨戰的冠軍。

上屆因為疫苗而不能出戰澳洲公開賽的祖高域（Novak Djokovic），在今年的澳網前哨戰，以2:1的盤數，反勝來自美國的哥達（Sebastian Korda），取得個人第92個ATP巡迴賽冠軍。

雖然阿德萊德國際賽只是250分的巡迴賽，但祖高域生涯取得92個的冠軍，除了追平拿度（Rafael Nadal）的紀錄外，亦只是僅於費達拿（Roger Federer）、蘭度（Ivan Lendl）及Jimmy Connors後，第5個達到這個數字的球手。

祖高域賽後表示：「這是美妙的一個星期，對我而言這是一項禮物。在過去10日獲得的支持，是我沒想到在人生有幾多次可經歷到的，所以多謝你們所有人每場前來支持。」

大坂直美退出澳網

不過在女單方面，兩屆澳網冠軍的大坂直美就宣布退出，雖然大坂沒有透露其退賽的原因，但這位2019及2021年冠軍在過去兩年都受到傷患及情緒病的影響，世界排名已滑落至42位。同樣不能出戰，還有42歲的「大威」雲露絲威廉絲（Venus Williams），至於英國的拉度卡露（Emma Raducanu）雖然未有公布，但她早前在新西蘭奧克蘭的賽事中因傷退出，淚灑當場。今年的澳洲公開賽，將會在下星期一（16日）展開。