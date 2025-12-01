禁守門員扮傷揼波鐘　計劃修例罰隊友「停賽」

以往球員不時會「扮死」，藉此機會抖一抖，因此自2023至24年球季起，規則要求球場治療後必須離場30秒，變相打少一個。而這規例不適用於守門員身上。亦因為咁，現時不少球賽都會利用守門員揼波鐘，借「戰術性倒地」進行暫停。
列斯聯領隊法基（Daniel Farke）上周六（11月29日）便指控曼城門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）假裝受傷，令主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）藉機向球隊發出新指示。
當時曼城以2:1領先，但列斯聯佔據主動，當拿隆馬倒地接受治療，哥迪奧拿立即召集球員到場邊佈置戰術，整個過程使比賽中斷了2分鐘。法基說：「每個人都知道他為何倒地，原因太明顯了。雖然在規則內，是聰明做法。我是否喜歡？是否符合公平競賽精神？這些我自己保留看法，這是權威機構的責任。」
國際足球理事會（IFAB）的「足球及技術諮詢小組」在10月的會議中，已討論各種改善比賽流暢度、減少中斷的措施；而利用守門員假傷讓教練講戰術的問題，亦被深入討論。
有代表建議，如果守門員接受治療，球隊需指定1名其他球員離場30秒，變相同其他球員受傷的情況一樣打少個。不過，亦有代表承認守門員確有真正受傷的情況。
另一建議是禁止球員在比賽暫停期間前往場邊領指示。
此議題將於明年1月20日的年度會議中再作討論，而要求外場球員替補離場正獲得越來越多支持。前英格蘭國腳，評述員梅菲（Danny Murphy）認為這是封堵漏洞的可行方法，「這是小改變，但非常關鍵。」
規則目前如何？
根據規定，球員如在場上接受評估或治療，隨後必須離場，除非：
-
受傷者是守門員
-
守門員與外場球員相撞需治療
-
同隊球員互相相撞需治療
-
球員因遭犯規而受傷，而犯規者被出示黃牌或紅牌
-
罰12碼時，受傷球員是主射者
原文刊登於 Yahoo 體育