禁守門員扮傷揼波鐘　計劃修例罰隊友「停賽」

以往球員不時會「扮死」，藉此機會抖一抖，因此自2023至24年球季起，規則要求球場治療後必須離場30秒，變相打少一個。而這規例不適用於守門員身上。亦因為咁，現時不少球賽都會利用守門員揼波鐘，借「戰術性倒地」進行暫停。

列斯聯領隊法基（Daniel Farke）上周六（11月29日）便指控曼城門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）假裝受傷，令主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）藉機向球隊發出新指示。

當時曼城以2:1領先，但列斯聯佔據主動，當拿隆馬倒地接受治療，哥迪奧拿立即召集球員到場邊佈置戰術，整個過程使比賽中斷了2分鐘。法基說：「每個人都知道他為何倒地，原因太明顯了。雖然在規則內，是聰明做法。我是否喜歡？是否符合公平競賽精神？這些我自己保留看法，這是權威機構的責任。」