福原愛再婚及懷孕　澄清與橫濱男交往時間於與江宏傑離婚後

日本前乒乓手福原愛證實已於今年初夏與交往多年的日本籍男友「橫濱男」完成結婚登記，而且目前懷有身孕，這是她繼2021年與台灣乒乓球手江宏傑離婚後，再度結婚。現年37歲的福原愛近日接受日本《女性SEVEN》專訪，親自說明這段感情的來龍去脈，並為過去風波向相關人士致歉。

福原愛澄清與現任丈夫「橫濱男」交往的時間點，正式開始交往是在與江宏傑離婚成立後，也就是2021年底之後，兩人當時並未特別執著要結婚，只希望能以彼此信任的伴侶關係走下去。直到「橫濱男」的家人對他們說「不如結婚，作為一家人一起前行吧」，福原愛才開始思考，或許和「橫濱男」的婚姻生活能夠順利，兩人最終在2025年初夏登記結婚，之後也發現懷孕的喜訊。