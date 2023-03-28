秘魯備戰與摩洛哥友賽　球員酒店外與西班牙警察衝突

在今個國際賽期，不少南美球隊與非洲球隊都轉戰歐洲進行友賽，其中剛剛擊敗巴西的摩洛哥，將會在周二（28日）與秘魯再進行一場友賽，地點選擇在西班牙的馬德里。可是秘魯在抵達馬德里後，在下榻的酒店外與西班牙的警察爆發衝突。
從一段社交媒體的影片顯示，秘魯國家隊的成員，相與在酒店外守候的球迷互動時，其中一名球員被在場維持秩序的警察推開，球員的鞋袋被推跌在地，雙方開始出現肢體推撞，之後開始有其他球員加入與警察衝突及拉扯，並有球迷亦走入其中。
摩洛哥傳遭酒店職員侮辱
秘魯門將的柏度加列斯（Pedro Gallese）向秘魯電視台透露：「我們想與人們打招呼，然後（警察）就開始打我們。」馬德里的警方以及秘魯足協目前未有就事件作出回應，而秘魯媒體就表示，衝突大約維持數分鐘就結束。
據西班牙媒體表示，秘魯的對手摩洛哥在周一抵達酒店後，遭受到酒店的一位職業侮辱，酒店職員被當地警方拘捕。
🚨 Peru players clash with Spanish police in Madrid. 😳👮♂️🇵🇪— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 27, 2023
pic.twitter.com/96Swv9b3Yo