秘魯備戰與摩洛哥友賽　球員酒店外與西班牙警察衝突

在今個國際賽期，不少南美球隊與非洲球隊都轉戰歐洲進行友賽，其中剛剛擊敗巴西的摩洛哥，將會在周二（28日）與秘魯再進行一場友賽，地點選擇在西班牙的馬德里。可是秘魯在抵達馬德里後，在下榻的酒店外與西班牙的警察爆發衝突。

從一段社交媒體的影片顯示，秘魯國家隊的成員，相與在酒店外守候的球迷互動時，其中一名球員被在場維持秩序的警察推開，球員的鞋袋被推跌在地，雙方開始出現肢體推撞，之後開始有其他球員加入與警察衝突及拉扯，並有球迷亦走入其中。