秘魯備戰與摩洛哥友賽　酒店外與西班牙警察衝突1球員被捕（更新）

在今個國際賽期，不少南美球隊與非洲球隊都轉戰歐洲進行友賽，其中剛剛擊敗巴西的摩洛哥，將會在周二（28日）與秘魯再進行一場友賽，地點選擇在西班牙的馬德里。可是秘魯在抵達馬德里後，在下榻的酒店外與西班牙的警察爆發衝突，馬德里警察及後證實一名球員被捕。
從一段社交媒體的影片顯示，秘魯國家隊的成員，相與在酒店外守候的球迷互動時，其中一名球員被在場維持秩序的警察推開，球員的鞋袋被推跌在地，雙方開始出現肢體推撞，之後開始有其他球員加入與警察衝突及拉扯，並有球迷亦走入其中。
西班牙警證有球員打傷警員被捕
秘魯門將的柏度加列斯（Pedro Gallese）向秘魯電視台透露：「我們想與人們打招呼，然後（警察）就開始打我們。」秘魯足協在深夜發聲明支持球隊：「我們對馬德里所發生的事件表示遺憾，當時球迷只是以傳絀的方式在酒店聚集以及揮舞旗幟。在事件發生開始，秘魯足協完全支持我們的球員以及隊長加列斯，並繼續為對摩洛哥的友賽準備。」秘魯足協表示尊重各地的部門，故此會等候他們的回應。同時呼籲球迷不要作出不必要的行動。
西班牙警方就證實，一名秘魯球員因為打傷一名警察的眼，已被當局拘捕。而西班牙媒體表示，秘魯的對手摩洛哥在周一抵達酒店後，遭受到酒店的一位職業侮辱，酒店職員被當地警方拘捕。
🚨 Peru players clash with Spanish police in Madrid. 😳👮♂️🇵🇪— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 27, 2023
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