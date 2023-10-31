熱門搜尋:
萬聖節2023 金球獎 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 雙11 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-10-31 13:16:25

秘魯女跑手破競步世界紀錄被取消　原因賽會計錯距離

分享：
秘魯跑手加茜亞被取消其新世界紀錄。(美聯社)

秘魯跑手加茜亞被取消其新世界紀錄。(美聯社)

在智利舉行的泛美體育會，原本於周日（29日）的女子20公里競步，由秘魯跑手的加茜亞（Kimberly Garcia）創下了新的世界紀錄。然而最後賽會發現路程比原本20公里短了3公里，令這個「世界紀錄」最後不獲承認。

秘魯的加茜亞在周日以1小時12分26秒，「打破」了女子20公里競步的世界紀錄。然而賽會之後發現，他們的賽道並不準確，比原本的20公里短了約3公里，賽會就指是對有關的聖地牙哥地區公園的測量出現錯誤，而當局批評是泛美田徑協會出錯導致。雖然加茜亞勝出，不過由於不合標準，令她參與巴黎奧運的分數被取消了，同場的其他選手亦被取消了奧運的分數。在之後進行的男子組賽事，就需要延遲超過一小時，待賽會重新測量新的距離才展開。

Ad Block
泛美體育會出現計錯距離的嚴重失誤。(美聯社) 泛美體育會出現計錯距離的嚴重失誤。(美聯社)

奧運資格分數被取消

加拿大跑手的鄧菲（Evan Dunfee）接受路透社訪問表示：「我從沒見過這種事。我們有時會懷疑比賽有點偏差，不過今次明顯是放錯雪糕筒。」鄧菲是東京奧運50公里競步的銅牌得主。她再指出：「這真的很不幸，因為這是理想的狀況和爭取排名積分的機會。這對一些爭取巴黎資格的女跑手是非常失望，因為錯失了一次的機會，所以我為她們感到難過。」

女子20公里競步的世界紀錄由中國跑手楊家玉在2021年創下，當時的紀錄是1小時23分49秒，與加茜亞的「紀錄」相差達10分鐘。加茜亞是泛美運動會上屆的銀牌得主，而她在2021年的奧運未能完成比賽。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受