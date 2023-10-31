秘魯女跑手破競步世界紀錄被取消　原因賽會計錯距離

在智利舉行的泛美體育會，原本於周日（29日）的女子20公里競步，由秘魯跑手的加茜亞（Kimberly Garcia）創下了新的世界紀錄。然而最後賽會發現路程比原本20公里短了3公里，令這個「世界紀錄」最後不獲承認。
秘魯的加茜亞在周日以1小時12分26秒，「打破」了女子20公里競步的世界紀錄。然而賽會之後發現，他們的賽道並不準確，比原本的20公里短了約3公里，賽會就指是對有關的聖地牙哥地區公園的測量出現錯誤，而當局批評是泛美田徑協會出錯導致。雖然加茜亞勝出，不過由於不合標準，令她參與巴黎奧運的分數被取消了，同場的其他選手亦被取消了奧運的分數。在之後進行的男子組賽事，就需要延遲超過一小時，待賽會重新測量新的距離才展開。
奧運資格分數被取消
加拿大跑手的鄧菲（Evan Dunfee）接受路透社訪問表示：「我從沒見過這種事。我們有時會懷疑比賽有點偏差，不過今次明顯是放錯雪糕筒。」鄧菲是東京奧運50公里競步的銅牌得主。她再指出：「這真的很不幸，因為這是理想的狀況和爭取排名積分的機會。這對一些爭取巴黎資格的女跑手是非常失望，因為錯失了一次的機會，所以我為她們感到難過。」
女子20公里競步的世界紀錄由中國跑手楊家玉在2021年創下，當時的紀錄是1小時23分49秒，與加茜亞的「紀錄」相差達10分鐘。加茜亞是泛美運動會上屆的銀牌得主，而她在2021年的奧運未能完成比賽。