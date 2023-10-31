秘魯女跑手破競步世界紀錄被取消　原因賽會計錯距離

在智利舉行的泛美體育會，原本於周日（29日）的女子20公里競步，由秘魯跑手的加茜亞（Kimberly Garcia）創下了新的世界紀錄。然而最後賽會發現路程比原本20公里短了3公里，令這個「世界紀錄」最後不獲承認。

秘魯的加茜亞在周日以1小時12分26秒，「打破」了女子20公里競步的世界紀錄。然而賽會之後發現，他們的賽道並不準確，比原本的20公里短了約3公里，賽會就指是對有關的聖地牙哥地區公園的測量出現錯誤，而當局批評是泛美田徑協會出錯導致。雖然加茜亞勝出，不過由於不合標準，令她參與巴黎奧運的分數被取消了，同場的其他選手亦被取消了奧運的分數。在之後進行的男子組賽事，就需要延遲超過一小時，待賽會重新測量新的距離才展開。