童踢同樂｜救助兒童會透過足球促進兒童社交 6月16日辦慈善足球賽

由香港救助兒童會主辦，中國香港足球總會及深水埗體育會協助舉辦的「童踢同樂」計畫將於6月正式啟動，該計畫為期3年，費用全免。計畫將分階段為6至8歲初小和9至12歲高小兩個年齡組的香港兒童提供結合社交情緒元素的足球訓練。該計劃首期會在深水埗區和天水圍區展開，未來將擴展到其他地區，計畫共服務約1,100名兒童，以促進他們的社交情感發展，旨在攜手足球界促進兒童社交情緒技能發展，包括同理心、人際關係、衝突處理等。

香港是世界高度發展的城市之一，惟兒童幸福感卻落後於部分中低收入國家。特別在疫情的影響下，兒童缺少適度的運動和正常的社交互動，加劇心理健康問題，如兒童自我形象低落、抗逆力下降，抑鬱和焦慮等情況上升，對弱勢兒童的影響尤甚。因此，為全港兒童提供安全、健康、受保護的成長環境至關重要。香港救助兒童會綜合救助兒童會過往國際項目的經驗，希望將「童踢同樂」計畫將以足球訓練小組為媒介，通過體育讓兒童從中學習重要的社交情緒技能，例如同理心、建立關係和應對困難等，從而促進兒童的身心健康。

該計畫的足球訓練小組課程，汲取了救助兒童會的國際課程經驗，將課程本地化並編撰成 《童踢同樂足球訓練手冊》。同時，參與計畫的40名具備專業教練資格的足球教練將接受救助兒童會的培訓，確保他們可將社交情緒技能和足球訓練融合貫通，而他們亦須接受香港救助兒童會的守護兒童培訓。此外，計畫亦強調家長的參與，邀請他們一起參與部分足球訓練和「從心所育」家長小組，以鼓勵家長以正向的思維及管教方式陪伴兒童成長。

救助兒童會總幹事司徒恩表示，希望每個孩子都有權享有健康安全的成長環境，希望藉此機會將兒童社交情緒技能注入足球訓練之中，以提升兒童身心發展，並及推廣守護兒童的文化及正向管教的理念，讓他們能在家庭和足球運動中茁壯成長，充分發揮潛能。

足球教練郭嘉諾説，足球不僅是一項運動，更是一個讓兒童學會國隊合作、建立自信、培養抗逆力的平台。希望透過該計畫，讓更多兒童發掘自己的潛能，在足球場上不僅享受運動的樂趣，更能在生活中快樂自信地成長。

為進一步推廣「童踢同樂」計畫，香港救助兒童會還將於6月16日舉行舉辦 InspireCup 七人混合慈善足球賽，希望賽事可以提高大眾對兒童心理健康的關注，並為「童踢同樂」計畫籌集資金，從即日起至6月2日，市民可通過活動網站報名參加。