籃球世界盃｜德國決賽擊敗塞爾維亞奪冠　舒洛達獨取28分成功臣

在菲律賓、日本及印尼舉行的男子籃球世界盃，周日（10日）完成決賽。德國以83:77擊敗塞爾維亞，歷史性奪得賽事的冠軍。其中效力NBA球隊多倫多速龍的舒洛達（Dennis Schroder）個人攻入28分，成為球隊的功臣。

德國的體育迷在周末經歷完國家足球隊的慘敗，周日卻迎來振奮的消息。在馬尼拉進行的籃球世界盃決賽，德國隊雖然是先落後的一隊，不過他們在半場已經將比數追平至47平手。第3節更是德國的關鍵，該節他們將塞軍壓制至全節僅得10分，相後德國保持水準，在該節攻入22分，將比分拉開12分進入最後一節。縱使塞爾維亞力追，但仍輸77:83，以6分之差不敵德國。