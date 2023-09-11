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體育
2023-09-11 11:53:20

籃球世界盃｜德國決賽擊敗塞爾維亞奪冠　舒洛達獨取28分成功臣

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德國贏得首次的籃球世界盃冠軍。(路透社)

德國贏得首次的籃球世界盃冠軍。(路透社)

在菲律賓、日本及印尼舉行的男子籃球世界盃，周日（10日）完成決賽。德國以83:77擊敗塞爾維亞，歷史性奪得賽事的冠軍。其中效力NBA球隊多倫多速龍的舒洛達（Dennis Schroder）個人攻入28分，成為球隊的功臣。

德國的體育迷在周末經歷完國家足球隊的慘敗，周日卻迎來振奮的消息。在馬尼拉進行的籃球世界盃決賽，德國隊雖然是先落後的一隊，不過他們在半場已經將比數追平至47平手。第3節更是德國的關鍵，該節他們將塞軍壓制至全節僅得10分，相後德國保持水準，在該節攻入22分，將比分拉開12分進入最後一節。縱使塞爾維亞力追，但仍輸77:83，以6分之差不敵德國。

德國在決賽擊敗塞爾維亞奪冠。(路透社) 德國在決賽擊敗塞爾維亞奪冠。(路透社) 德國在決賽擊敗塞爾維亞奪冠。(路透社) 德國在決賽擊敗塞爾維亞奪冠。(路透社) 德國在決賽擊敗塞爾維亞奪冠。(路透社)

德國的舒洛達今場個人貢獻28分，法蘭斯域拿（Franz Wagner）亦有19分。而德國的籃板成為球隊致勝關鍵，球隊取得35個籃板，當中24個防守籃板，與只有29個籃板及17次防守籃板的塞軍有明顯分別。

美國季軍戰加時不敵加拿大

至於在四強不敵德國的美國隊，在季軍戰更於加時以118:127不敵加拿大，僅以第4名完成今屆賽事。而較早之前已完成的排名賽，中國在32支球隊中僅排29，將無緣取得明年巴黎奧運的參賽資格，這是中國男籃連續兩屆決席奧運。而日本男籃就以亞洲最佳成績的隊伍，晉身明年的奧運。

美國季軍戰不敵加拿大。(路透社) 美國季軍戰不敵加拿大。(路透社) 美國季軍戰不敵加拿大。(路透社)
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