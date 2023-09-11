籃球世界盃｜美國無緣銅牌 利里斯「NBA冠軍非世界冠軍」論獲網民力撐(有片)

男子籃球世界盃昨天結束，德國擊敗塞爾維亞首度奪冠，而美國於季軍戰118︰127不敵加拿大，無緣銅牌。早前美國田徑金牌選手利里斯（Noah Lyles）不滿NBA總冠軍自稱世界冠軍（world champion），一度引起NBA球星杜蘭特等反對，但如今因美國隊戰績不似預期而獲網民及NBAStephen A. Smith球評家支持。

26歲的利里斯（Noah Lyles）早前在世界田徑錦標賽中有出色的表現，獲得100米、200米和4x100米接力賽的金牌，他說：「我看NBA總決賽，他們的頭上寫著世界冠軍。什麼的世界冠軍？美國的？」日前利里斯接受訪問，再提到這件事︰「不少NBA球員都不滿我的話，但很多都失敗了，有部份人終於決定聆聽我所說的情況。實際上，全世界都質疑NBA冠軍與世界冠軍的差異說了很多年。只是這次他們注意到。」他認為NBA是最好的籃球聯賽，但是不能自稱為世界冠軍︰「人們並不理解體育的兩個面向。有國家的一面，也有世界的一面，而你不能沒有對賽對世界其他對手就自動獲得世界冠軍的稱號。」

美國在周末的FIBA世界杯半決賽中輸給了德國，利里斯（Noah Lyles）在他的X賬戶（前稱Twitter）上曾疑似嘲笑美國隊，現他已經刪除帖子。「NBA冠軍非世界冠軍」論獲不少網民支持，有網民表示︰「利里斯（Noah Lyles）是對的，美國甚至不能在世界盃獲得獎牌。」另有人寫︰「恭喜世界冠軍（因為他們自稱擁有最好的陣容）他們一無所有地回家，帶著3場敗仗。」另一位用戶說︰「NBA的新標語可能是：美國，幾乎是世界冠軍。」

至於NBA球評家Stephen A. Smith在美國4強落敗後，轉而支持利里斯（Noah Lyles）︰「這場敗仗證實了利里斯（Noah Lyles）的話，國際賽與NBA不一樣。」