籃球鞋推薦｜迪艾朗霍斯首對簽名鞋Fox 1登場 首發配色感受聖誕氣氛

NBA帝王球星迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）連續多年蟬聯NBA的持球推進最快速度紀錄，更在本賽季的兩場比賽中合計獲得109分，刷新個人職業生涯紀錄。這位「球場速度霸主」自2023年加入Curry Brand，今終與Under Armour及Curry Brand推出首對簽名鞋Fox 1，結合尖端科技及Fox獨特個人風格，打造為後衛而設的專屬鞋款，首個配色「Happy Fox Day」為年末節日注入濃厚的籃球熱情及驚人的速度。

Fox 1 以流線型跑鞋為設計基礎，選用雙色網布鞋面，既透氣又輕盈，提供出色的靈活性與舒適感。中底和外底採用以卓越抓地力和穩定性著稱的UA FLOW技術，並在後跟加入外露式TPU支撐結構，確保每次落地時都能穩健而快速。

融入Fox個人細節 延續「狐狸主題」

Fox 1在鞋舌處加入Terranina麂皮，以及艾朗霍斯（De’Aaron Fox）的簽名標誌，巧妙結合狐狸、數字 5 與字母「D」，不但增強耐用性，也使Fox 1更具個人特色。鞋側的鋸齒形設計展現Fox 對動漫的熱愛，以及向他快如閃電的速度致敬。

首發配色「Happy Fox Day」靈感來自艾朗霍斯（De’Aaron Fox）對聖誕節的熱愛，鞋身以鮮藍色、橙色和金色點綴，滲透濃厚的節日氣息。鞋面採用大膽的藍色網布和麂皮，並搭配亮橙色、橫跨鞋面的魔術貼，魔術貼末端更設計成「狐狸尾巴」，提供額外的鎖定支撐。