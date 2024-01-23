籃球鞋推薦｜JIMMY BUTLER2登場 李寧全新碳核芯系統 穩定爆發力同升級

李寧品牌籃球球星Jimmy Butler去年7月到訪香港時，透露過其個人第二代球鞋JIMMY BUTLER 2設計已進入最後階段，同時指出JB2是他的靈感之作，新球鞋面世時定能為一眾籃球迷帶來驚喜。 JIMMY BUTLER 2在半年後正式登場，同時帶來兩個揉合著Jimmy Butler 自身理想和理念的配色設計——「客場」及「雅黑」，以極簡配色設計配以頂尖科技回歸，助大家以全新姿態衝破敵人防線，感受「純粹、簡潔、高效」的實戰體驗！

全新碳核芯系統加持JIMMY BUTLER2

為實戰而設，JB2從鞋型、中底以至外底三方面，均有全面升級。相對於JB1修長前翹的鞋型，JB2在鞋頭區域上翹更高，同時把起翹點向後移，前掌上方微微壓低同時增加了鞋兩側的寬度，令鞋型能貼合更多不同腳型人士。中底換上全新碳核芯系統，為 Li-Ning 全新中底輕彈科技系統，將碳纖維板與品牌的緩震物料結合交融，令動能回饋及釋放更全面，同時提升落地及變速轉向時需要的穩定性及爆發力。

外底方面，特別考量爆發速度的需要，於前掌位置採用李寧升級版GCU地面控制系統，大底則採用HC LOC技術，以兩者結合帶來更輕量、止滑、耐磨及強大抓地力。在提升穩定度上，後跟採用獨立 TPU，而鞋側採用一片式TPU，大幅提升後跟及防側翻穩定性。

▼JIMMY BUTLER 2「客場」多角度睇▼