籃球鞋推薦｜WAY OF WADE 11鞋型、材料、中底全面升級

李寧攜手品牌籃球球星韋迪（Dwyane Wade）創造的籃球鞋 WAY OF WADE系列，終於迎來Way of Wade 11！WAY OF WADE 11將最頂級的科技與D.Wade 基因相融合，設計出兼具頂級實戰性和時尚性的籃球鞋。WAY OF WADE 11首發配色「305」，亦是當年首對WAY OF WADE 1首個正式全面發售的配色，「305」是邁阿密的區號，代表著D.Wade於主場拿下每一場比賽的決心，更象徵著他在經過了 16 年的籃球生涯後，已經成為了邁阿密的傳奇。

WAY OF WADE 11「305」從鞋型、材質以致中底方面，均全面升級。球鞋設計靈感源自D.Wade對籃球鞋的願景——籃球鞋應該可以同時適合在場上實戰和場外休閒著用，是可以融入日常穿搭的時尚單品。因此WAY OF WADE 11在設計上更具時尚及未來感，鞋面以經典黑白配色為主，鞋身採用皮革提升包覆與舒適感，再配搭簡潔流暢線條，令鞋型更顯修長上翹。另一個焦點，必屬後跟TPU 立體外置穩定片上的WAY OF WADE 標誌，通過溶解的概念，重新塑造標誌，以水花波浪形呈現，帶來不一樣的視覺效果。不規則的TPU從後跟部位延伸至鞋身兩側，除了增加支撐及穩定性外，上面更印有多個代表著D.Wade生涯重要時刻的圖案，別具意義。

採用全新碳核芯系統

兩腳鞋底前掌各有不同紋路，設計靈感啟發自非洲未來主義，用圖騰的形式展現與D.Wade 有關的細節，並且將自然元素與其傳奇生涯相融合。右腳前掌是 WAY OF WADE 的標誌，將圓形劃分為四個設計象徵，分別代表 D.Wade 最珍而重之的四件事，包括家庭、籃球、慈善及時尚；而左腳前掌則刻畫出D.Wade面貌，揭開以D.Wade 為名的全新WAY OF WADE 11篇章。

功能方面，WAY OF WADE 11中底採用全新碳核芯系統，令動能回饋及釋放更全面，同時提升落地及變速轉向時需要的穩定性及爆發力。與此同時，中底採用EVA製成，外側再以 TPU 全包圍加強穩定性。外底方面，特別考量爆發速度的需要，於前掌位置採用李寧升級版GCU地面控制系統，帶來止滑、耐磨及強大抓地力。WAY OF WADE 11「305」於5月18日起在李寧香港廣東道旗艦店獨家限量發售。