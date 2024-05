籃球鞋推薦|WAY OF WADE 11鞋型、材料、中底全面升級

李寧攜手品牌籃球球星韋迪(Dwyane Wade)創造的籃球鞋 WAY OF WADE系列,終於迎來Way of Wade 11!WAY OF WADE 11將最頂級的科技與D.Wade 基因相融合,設計出兼具頂級實戰性和時尚性的籃球鞋。WAY OF WADE 11首發配色「305」,亦是當年首對WAY OF WADE 1首個正式全面發售的配色,「305」是邁阿密的區號,代表著D.Wade於主場拿下每一場比賽的決心,更象徵著他在經過了 16 年的籃球生涯後,已經成為了邁阿密的傳奇。

TPU延伸 加強支撐及穩定性 WAY OF WADE 11「305」從鞋型、材質以致中底方面,均全面升級。球鞋設計靈感源自D.Wade對籃球鞋的願景——籃球鞋應該可以同時適合在場上實戰和場外休閒著用,是可以融入日常穿搭的時尚單品。因此WAY OF WADE 11在設計上更具時尚及未來感,鞋面以經典黑白配色為主,鞋身採用皮革提升包覆與舒適感,再配搭簡潔流暢線條,令鞋型更顯修長上翹。另一個焦點,必屬後跟TPU 立體外置穩定片上的WAY OF WADE 標誌,通過溶解的概念,重新塑造標誌,以水花波浪形呈現,帶來不一樣的視覺效果。不規則的TPU從後跟部位延伸至鞋身兩側,除了增加支撐及穩定性外,上面更印有多個代表著D.Wade生涯重要時刻的圖案,別具意義。