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體育
2024-05-20 10:35:00

籃球鞋推薦｜WAY OF WADE 11鞋型、材料、中底全面升級

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籃球鞋推薦｜WAY OF WADE 11鞋型、材料、中底全面升級

籃球鞋推薦｜WAY OF WADE 11鞋型、材料、中底全面升級

李寧攜手品牌籃球球星韋迪（Dwyane Wade）創造的籃球鞋 WAY OF WADE系列，終於迎來Way of Wade 11！WAY OF WADE 11將最頂級的科技與D.Wade 基因相融合，設計出兼具頂級實戰性和時尚性的籃球鞋。WAY OF WADE 11首發配色「305」，亦是當年首對WAY OF WADE 1首個正式全面發售的配色，「305」是邁阿密的區號，代表著D.Wade於主場拿下每一場比賽的決心，更象徵著他在經過了 16 年的籃球生涯後，已經成為了邁阿密的傳奇。

WAY OF WADE 11「305」建議零售價：$1,399 熱火名宿韋迪的籃球鞋WAY OF WADE 11全面升級 熱火名宿韋迪的籃球鞋WAY OF WADE 11結合時尚和功能 WAY OF WADE 11「305」 WAY OF WADE 11「305」 WAY OF WADE 11「305」 WAY OF WADE 11「305」 WAY OF WADE 11「305」

TPU延伸 加強支撐及穩定性

WAY OF WADE 11「305」從鞋型、材質以致中底方面，均全面升級。球鞋設計靈感源自D.Wade對籃球鞋的願景——籃球鞋應該可以同時適合在場上實戰和場外休閒著用，是可以融入日常穿搭的時尚單品。因此WAY OF WADE 11在設計上更具時尚及未來感，鞋面以經典黑白配色為主，鞋身採用皮革提升包覆與舒適感，再配搭簡潔流暢線條，令鞋型更顯修長上翹。另一個焦點，必屬後跟TPU 立體外置穩定片上的WAY OF WADE 標誌，通過溶解的概念，重新塑造標誌，以水花波浪形呈現，帶來不一樣的視覺效果。不規則的TPU從後跟部位延伸至鞋身兩側，除了增加支撐及穩定性外，上面更印有多個代表著D.Wade生涯重要時刻的圖案，別具意義。

採用全新碳核芯系統

兩腳鞋底前掌各有不同紋路，設計靈感啟發自非洲未來主義，用圖騰的形式展現與D.Wade 有關的細節，並且將自然元素與其傳奇生涯相融合。右腳前掌是 WAY OF WADE 的標誌，將圓形劃分為四個設計象徵，分別代表 D.Wade 最珍而重之的四件事，包括家庭、籃球、慈善及時尚；而左腳前掌則刻畫出D.Wade面貌，揭開以D.Wade 為名的全新WAY OF WADE 11篇章。

功能方面，WAY OF WADE 11中底採用全新碳核芯系統，令動能回饋及釋放更全面，同時提升落地及變速轉向時需要的穩定性及爆發力。與此同時，中底採用EVA製成，外側再以 TPU 全包圍加強穩定性。外底方面，特別考量爆發速度的需要，於前掌位置採用李寧升級版GCU地面控制系統，帶來止滑、耐磨及強大抓地力。WAY OF WADE 11「305」於5月18日起在李寧香港廣東道旗艦店獨家限量發售。

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