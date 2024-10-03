籃球鞋評測｜Curry 12包裹舒適 薄底輕巧兼具保護性

作為Curry在奧運上腳的冠軍戰靴，Curry 12終於在9月中國行後正式發售。《am730》為這對籃球鞋作全面評測，包括外表、設計、抓地力等。 Curry 12的整體外觀比起11代有較大的變化，側面加入大型TPU仿側翻板，鞋面網布紋路及整體設計都有改變。Curry 12 依然維持低筒鞋型，鞋楦寬容度十分高，無論寬腳瘦長腳型都能貼合，受眾十分廣泛。腳踝的開口很寬，方便配戴護踝的用戶。

Curry 12特色

Curry 12鞋面以全新的複合式網眼物料打造，輔以頗有波浪般流動感的螺旋式編織構築而成，輕薄透氣，即時在夏天上腳也不會覺得悶熱。鞋面在大拇指位置更採用絨布材質去保護腳趾，防止表面刮損。整體鞋面包裹感十分出色，與腳的貼合度也很好，腳感十分舒適。

Curry 12採用了從 8 代開始主打的 UA Flow 泡棉科技，包括中底及外底，12代的中底延續前代的「雙層技術」，透過兩種不同密度的 UA FLOW 泡棉貫穿中底和外底，但12代中底的泡棉調較比前代更韌彈，中底耐久度亦有提升，給予使用者十分靈活及高反應性。不會覺得中底軟塌塌及洩力。做為一款針對室內場用戶的鞋款，緩震表現在木地板場地十分夠用。輕至中體重的後衛及前鋒選手都能應付。打足成日都不會覺得酸痛。