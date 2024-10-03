籃球鞋評測｜Curry 12包裹舒適 薄底輕巧兼具保護性

作為Curry在奧運上腳的冠軍戰靴，Curry 12終於在9月中國行後正式發售。《am730》為這對籃球鞋作全面評測，包括外表、設計、抓地力等。
Curry 12的整體外觀比起11代有較大的變化，側面加入大型TPU仿側翻板，鞋面網布紋路及整體設計都有改變。Curry 12 依然維持低筒鞋型，鞋楦寬容度十分高，無論寬腳瘦長腳型都能貼合，受眾十分廣泛。腳踝的開口很寬，方便配戴護踝的用戶。
Curry 12特色
Curry 12鞋面以全新的複合式網眼物料打造，輔以頗有波浪般流動感的螺旋式編織構築而成，輕薄透氣，即時在夏天上腳也不會覺得悶熱。鞋面在大拇指位置更採用絨布材質去保護腳趾，防止表面刮損。整體鞋面包裹感十分出色，與腳的貼合度也很好，腳感十分舒適。
Curry 12採用了從 8 代開始主打的 UA Flow 泡棉科技，包括中底及外底，12代的中底延續前代的「雙層技術」，透過兩種不同密度的 UA FLOW 泡棉貫穿中底和外底，但12代中底的泡棉調較比前代更韌彈，中底耐久度亦有提升，給予使用者十分靈活及高反應性。不會覺得中底軟塌塌及洩力。做為一款針對室內場用戶的鞋款，緩震表現在木地板場地十分夠用。輕至中體重的後衛及前鋒選手都能應付。打足成日都不會覺得酸痛。
Curry 12跑動自然
整對鞋的前後落差都不大，十分貼地。鞋型後跟和微微上翹的前側為跑動表現加分，前後過渡十分流暢，穿起來=跑動很自然。提供清晰的場地感，十分適合打法多跑動，與代言人Curry「小、快、靈」風格的球員入手。
球鞋後跟處則配置了一塊貫穿外側的大型 TPU 立體外置穩定片仿側翻，加強整體支撐性，變向側蹬地發力時也確保球鞋不會外翻，減低「拗柴」受傷風險。Curry 12鞋內側都用網面布料及泡棉加厚來穩定腳跟，保證球鞋不會在跑動間鬆脫。
Curry 12適合打全場用家
球鞋的整體重量也約為350克（43碼）屬於非常輕巧的籃球鞋，喜歡薄底快靴的朋友可以考慮。雖然重量輕，但整體球鞋的保護性十分優秀，提供各方面的鞋底紋路與過往幾代相似，保持強勁抓地力。抓地表現乾淨利落，鞋底紋路的微調及加深也令12代比前代的吸灰表現有進步，即時在較多灰塵的地板上跑動，也能維持不錯的抓地表現。
總括而言，Curry 12的整體表現十分出色，包裹舒適，抓地強勁，跑動自然，適合打全場用家，打法與代言人Stephen Curry相似的球員都可放心入手，是「小快靈」球員的實戰利器。