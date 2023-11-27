籃球鞋｜Under Armour Curry 11 Dub Nation 向勇士迷致謝 Curry 4 Flooded配色搶眼

Under Armour 及 Curry Brand為最新Curry 11及經典Curry 4系列帶來全新配色。作為Curry系列每代招牌、象徵史堤芬居里（Stephen Curry）效力的NBA金州勇士及其球迷的「Dub Nation」又怎能缺席Curry 11系列的鞋款呢？今回推出Curry Flow 11 「Dub Nation」，用上金州勇士隊的經典藍黃配色。 無可否認，比賽時球迷的吶喊，往往會影響球員投入之程度，甚至可以成為關鍵轉捩點，場上場下一起捍衛勝利，就是這份以 Dub Nation 為號召的團結，讓Stephen Curry 多年來以同名簽名鞋回應球迷的不離不棄。

Curry 11 Dub Nation籃球鞋 加強 緩震 4 屆 NBA 冠軍 Stephen Curry 表示：「Dub Nation（勇士球迷) 從第一天起，就成為了我重要的一部分；而 Dub Nation 的熱情給予了我們無限的活力。」 Curry Flow 11 「Dub Nation」搭載全新UA DUAL FLOW技術，採用兩種不同密度的 UA FLOW中底，在優化緩震效能的同時，提供抓地力及急起急停的靈活腳感，讓起跳和轉向更加舒適。鞋面技術部分，外側 UA WARP編織鞋面結合內側針織鞋面的複合式材質，包覆性能及支撐同樣出色。同時用上全新TPU 立體外置穩定片，採用分段式設計，更延伸至前腳掌，幫助雙腳快速切換方向。