籃球鞋｜Under Armour Curry 11 Dub Nation 向勇士迷致謝 Curry 4 Flooded配色搶眼

Under Armour 及 Curry Brand為最新Curry 11及經典Curry 4系列帶來全新配色。作為Curry系列每代招牌、象徵史堤芬居里（Stephen Curry）效力的NBA金州勇士及其球迷的「Dub Nation」又怎能缺席Curry 11系列的鞋款呢？今回推出Curry Flow 11 「Dub Nation」，用上金州勇士隊的經典藍黃配色。 無可否認，比賽時球迷的吶喊，往往會影響球員投入之程度，甚至可以成為關鍵轉捩點，場上場下一起捍衛勝利，就是這份以 Dub Nation 為號召的團結，讓Stephen Curry 多年來以同名簽名鞋回應球迷的不離不棄。
Curry 11 Dub Nation籃球鞋 加強緩震
4 屆 NBA 冠軍 Stephen Curry 表示：「Dub Nation（勇士球迷) 從第一天起，就成為了我重要的一部分；而 Dub Nation 的熱情給予了我們無限的活力。」
Curry Flow 11 「Dub Nation」搭載全新UA DUAL FLOW技術，採用兩種不同密度的 UA FLOW中底，在優化緩震效能的同時，提供抓地力及急起急停的靈活腳感，讓起跳和轉向更加舒適。鞋面技術部分，外側 UA WARP編織鞋面結合內側針織鞋面的複合式材質，包覆性能及支撐同樣出色。同時用上全新TPU 立體外置穩定片，採用分段式設計，更延伸至前腳掌，幫助雙腳快速切換方向。
Curry 4 Retro及Curry 4 Low FloTro 「Flooded」配色
Under Armour 及Curry Brand 不時復刻經典鞋款，其中Curry 4 被稱為Stephen Curry的「幸運戰靴」，對於Curry而言有著無可取代的特殊地位。因此，是次Flooded 系列，特別用上Curry 4 Retro 和 Curry 4 Low FloTro 兩雙鞋款，以搶眼配色，傳遞著Curry對年青一代籃球員的鼓勵與厚望。
其中Curry 4 Retro 首次於2017年推出，陪伴Curry取得第二次總冠軍及常規賽MVP，今回以鮮豔的藍色作配色回歸，採用Curry 4經典配置：襪套式針織鞋領搭配 TPU 材質強化支撐，中底則以專利發泡材質與 Speed Plate 結合，加強貼地與回饋反應性。而Curry 4 Low FloTro 以經典鞋型換置Flow 中底科技，缓震性能和抓地性能都大大提升，鞋身則將過去版本的襪套式鞋面調整成一半的鞋舌系統，配以輕盈鞋口圈提高舒適度並鎖定腳踝。是次以紅色為主調，寓意於球場上閃閃發光，成為焦點。 Curry以自身的故事——從備受質疑到今日成為超級巨星，寄語新世代球員要相信自己，專注做好自己，勇於突破，便可闖出自己的一片天地。