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體育
2025-05-15 12:45:00

籃球｜吳委峻加盟香港金牛征戰NBL

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籃球｜吳委峻加盟香港金牛征戰NBL。

籃球｜吳委峻加盟香港金牛征戰NBL。

香港金牛籃球隊宣布，備受期待的本地新星吳委峻（Rex）正式加盟球隊，將於新賽季披起金牛戰袍，征戰NBL賽場。

曾助英華奪學界精英賽冠軍

剛滿20歲的吳委峻是香港球壇近年最炙手可熱的新星，曾以主力身份助英華勇奪學界精英賽冠軍以及學界籃球邀請賽冠軍，當中在學界籃球邀請賽更包攬3分王、得分王以及最有價值球員，盡顯其優秀潛力。除了在學界賽場光芒四射，吳委峻在本土賽場亦嶄露頭角；他在早前的全運籃球測試賽打出代表U22港籃經典一役，決賽對滿貫時在最後時刻做出「3+1」兼抄截快攻得手，帶領港籃反勝，以隊長身份贏走U22冠軍。

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盧藝文早前加盟香港金牛。 「大黑牛」楊文學早前加盟香港金牛。 莫雋杰早前加盟香港金牛。 阿克卓力·巴海早前加盟香港金牛。

吳委峻讚香港金牛訓練有系統

對於加盟香港金牛的大家庭，吳委峻表示興奮：「好高興加盟球隊！這是一個全新挑戰，我希望可以盡快適應球隊體系，將自己的優勢帶給球隊，為球隊帶來活力。短期目標是爭取落場時間，並於落場的時候把握每一次機會。」吳委峻已跟隨球隊訓練接近三星期，他表示一切都很有新鮮感：「香港金牛的訓練很有系統性，跟以往不同，現時食、住、練波都在同一地方，令我身體與精神上都更集中。」司職後衞的吳委峻將於新球季穿起24號球衣。

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對於吳委峻加盟，楊睿騏大讚「師弟」有潛質：「很開心與他做隊友，他是近年最值得期待的香港新星，潛質優厚，相信他在香港金牛會有一番作為。」

原文刊登於 Yahoo 體育

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