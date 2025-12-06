籃球｜香港金牛CBA賽場首次贏波　反勝南京天之藍　

香港金牛反勝南京天之藍

香港金牛成功克服一度落後12分的逆境，以91：78反勝南京天之藍，打開CBA俱樂部盃的勝利之門。此役亦標誌着香港金牛在CBA級別舞台上取得隊史首場勝仗，具有里程碑意義。香港金牛將於今晚19：30迎戰四川豐谷酒業，全力爭取晉級。 連續兩天上陣，香港金牛在正選陣容上作出多項調整，新加盟的張祖銘首次正選亮相，聯同美臣鍾斯（Mason Jones）、巴爾文（Ondřej Balvín）、刁展望及孫晨然打頭陣。 比賽初段，香港金牛手感未熱，得分主要靠罰球維持。主教練解立彬見勢色不對，改派厄特爾二世（Michael Ertel II）上陣搶分。這位NBL總決賽FMVP 果然不負所望，一登場即開啟「強攻模式」，連續跳投命中，單節獨取9分，成功帶領球隊重拾節奏。首節結束，香港金牛以20：26落後。

孫晨然化身「第四節先生」 第二節，南京天之藍手感火熱，「三分雨」令香港金牛陷於苦戰，一度被拉開至22：34、落後達12分。不過球隊再次展現永不言敗的香港精神，由美臣鍾斯、厄特爾二世及阿諾斯克（E.J. Anosike）輪流撲分，打出一段12：5，成功把差距縮窄至4分，半場以43：47緊咬對手。 易邊再戰，香港金牛延續氣勢，由美臣鍾斯與董健內外齊轟，帶出一段10：2攻勢，以53：51反超。不過其後球隊出現多次失誤，加上投射冰冷，被對手回敬7：0攻勢，再度落後至55：60。關鍵時刻，孫晨然命中一記高難度兩分，盧杜偉再射入三分穩住軍心，將比分追平並帶動全隊士氣。之後雙方互相拉鋸、戰況緊湊，第三節完結時香港金牛以64：63反先。

汲取前一仗被反勝的教訓，香港金牛今天在決勝一節明顯打得更為謹慎，全面收緊節奏控制，減少無謂失誤。當中，孫晨然更化身「第四節先生」，在關鍵時刻連中兩記三分球，把比分拉開至86：73、擴大至雙位數優勢，為球隊奠定勝利。最終，香港金牛以 91：78 擊敗南京天之藍，拿下第二屆CBA俱樂部盃的首場勝仗，同時亦收穫隊史在CBA級別賽事的首場勝利，意義非凡。

「全隊保持全力拼的狀態」 香港金牛今場有5位球員得分上雙，包括厄特爾二世（12分）、孫晨然（12分）、阿諾斯克（14分）、巴爾文（10分），而美臣鍾斯則收獲全場最高的21分，還交出5個助攻，是球隊的贏波第一功臣。

香港金牛總教練解立彬賽後表示：「強度非常大的一場比賽，非常感謝球員。大家在背靠背的比賽，戰勝了疲勞，體能上付出了很多。對於球隊來說，參加CBA俱樂部盃就是一個展示自己的機會，這兩場比賽都打出超水平發揮。後面還有兩場比賽，希望大家好好享受俱樂部盃的比賽。」 至於球員巴爾文賽後表示：「今天比賽我們全隊保持全力拼的狀態，從來沒想過放棄。昨天比賽我們輸了一分，但是我們想證明香港金牛屬於這舞台的。雖然上半場可能有點疲憊（因為連續兩天作賽），但我們下半場把能量和防守拿了出來，最後成功拿下勝利。這場勝利屬於全隊的！」

