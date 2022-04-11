籃總突然又轉軚　認溝通不足將提出復賽(更新)

香港籃球總會，早前被指在職球員並不知情下，向國際籃球協會（FIBA）作出通知，退出2025年的亞洲盃外圍賽比賽。事件惹來香港隊職球員的不滿。其中一名港隊成員蔡再懃，今日(11日)再就事件表達自己的想法，並希望政府部門可以介入，以協助港隊可以重新參賽。至今日下午，籃總在網頁宣布將重新向FIBA申請，希望可以重新加入賽事。

FIBA的籃球亞洲盃，將在6月展開外圍賽的首圈賽事，其中香港隊被編入C組，與關島、新加坡及柬埔寨同組，然而在FIBA三日前的公告，發現當中包括香港在內的球隊決定退出。對於港隊的退賽，多名港隊球員以及教練都表示不知情。有報道指，香港籃球總會以疫情為由，未能選出隊員以及預算不足而未能成軍，故決定退出。

未曾公布過退賽決定

不過，這樣的解釋未能讓球員以至本地籃球迷滿意。更有媒體指，籃總過去有逾千萬元收入，不應存在預算不足的問題。而不少球員皆指出，他們未有獲諮詢退賽。籃球總會在總會的公告上，也沒有提過有關退賽的消息，在最近的一次公告也只交代香港男女子代表隊在本周重啟訓練，以備戰亞運會。

港將冀各方協助

效力本地球隊滿貫的蔡再懃今日再度就事件發表個人感受，他指每次穿起港隊球衣都是一個難得的機會，並且覺得帶着港隊的使命和榮譽與其他國家的隊伍對戰。雖然港隊在國際的成績並不突出，但球隊仍然未有放棄地斷斷續續訓練，去準備比賽。蔡表示，自己一直希望可以令本地籃球成立一個職業賽事，以及讓港籃可以重上正軌，以及有更完善的配套。

蔡指出，雖然目前的機會可能性不高，但仿希望政府部門可以幫手，讓港隊可以取得重新參賽的機會。而他同時標籤了民政事務局以及體育、藝術、文化及出版界的立法局議員霍啟剛。

至今日下午，籃總在網頁發表聲明，承認溝通不足，並指在本港疲情轉好之際，將聯絡FIBA提出重新參賽的要求。