米高佐敦二仔酒後駕駛藏毒兼拒捕 稱「轉錯彎」把林寶堅尼開上鐵路軌道

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的兒子馬克斯（Marcus Jordan），在美國時間周二早上在佛羅里達州被捕，罪名包括酒駕導致財產損毀或人身傷害、持有可卡因以及拒捕。根據警方記錄顯示。美特蘭警察局逮捕了馬克斯佐敦，他隨後被送往監獄（Orange County Jail）。

根據奧蘭多當地媒體 WESH2 獲得的警方記錄，馬克斯佐敦是在逃避交通檢查後被捕。警方表示，他們發現一輛汽車的車頭燈照在鐵路軌道上，當時「佐敦仔」請求警方幫助將他的藍色林寶堅尼 SUV 從鐵軌上移開，並稱自己「錯誤轉彎」才開上軌道。

報告指出，一名警員表示，佐敦仔言語含糊不清，雙眼滿是血絲，身上有酒味，並且「似乎不清楚自己身處何地」。據悉，車上還有另一名乘客，但警方尚未公開其身份。