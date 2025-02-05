米高佐敦二仔酒後駕駛藏毒兼拒捕 稱「轉錯彎」把林寶堅尼開上鐵路軌道

「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）的兒子馬克斯（Marcus Jordan），在美國時間周二早上在佛羅里達州被捕，罪名包括酒駕導致財產損毀或人身傷害、持有可卡因以及拒捕。根據警方記錄顯示。美特蘭警察局逮捕了馬克斯佐敦，他隨後被送往監獄（Orange County Jail）。
根據奧蘭多當地媒體 WESH2 獲得的警方記錄，馬克斯佐敦是在逃避交通檢查後被捕。警方表示，他們發現一輛汽車的車頭燈照在鐵路軌道上，當時「佐敦仔」請求警方幫助將他的藍色林寶堅尼 SUV 從鐵軌上移開，並稱自己「錯誤轉彎」才開上軌道。
報告指出，一名警員表示，佐敦仔言語含糊不清，雙眼滿是血絲，身上有酒味，並且「似乎不清楚自己身處何地」。據悉，車上還有另一名乘客，但警方尚未公開其身份。
現年34歲 曾出戰大學籃球比賽
根據 WESH2 報道，逮捕報告顯示，警方在佐敦仔的口袋裡發現一個「透明塑膠袋，內含白色粉末狀物質」，經過檢測確認為可卡因。報導稱，馬克斯佐敦已於出事當日繳納保釋金，並準備獲釋。
現年34歲的馬克斯佐敦是米高佐敦的次子，曾短暫效力於中佛羅里達大學（University of Central Florida）籃球隊，目前是零售精品店 Trophy Room 的 CEO 和創辦人，該店專營球鞋及服裝。
13年前曾涉行為不檢拒捕
此外，2012年，馬克斯在內布拉斯加州奧馬哈（Omaha, Nebraska）因行為不檢和拒捕指控而不抗辯認罪。他當時亦被控妨礙警務人員執法，但該指控最終在認罪協議中被撤銷。
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