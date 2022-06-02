精銳盡出為世盃練兵 雙牙對決 C朗鬥老對手

新一屆歐國聯連場賽事上演，今晚深夜重量級對決，在A2組由西班牙於貝迪斯主場火併葡萄牙(03/06 02:45)。狂牛兵團在去年歐國盃及歐國聯決賽周均表現不俗，主帥安歷基為年底世盃練兵，相信仍以強陣出擊；而葡萄牙則在不老球王基斯坦奴朗拿度(C朗)壓陣下，全力與宿敵對決。兩軍近4次交手，法定時間全和，勢均力敵。

西班牙在去年歐國盃決賽周奮戰打入4強，僅負意大利出局；然後在歐國聯決賽周更闖入決賽，最終飲恨法國腳下，球隊在2018世盃16強出局後反彈。安歷基今次點兵試陣味濃，較具爭議如巴塞隆拿超新星前鋒安素法迪，僅在季尾才傷愈復出，但仍獲徵召入伍。安帥為這爭議決定解釋：「我有特別計劃，不會讓他冒險。我們是要看他操練，不會讓他有太多上陣時間。」

安歷基的另一具爭議的前鋒選擇是，今季在皇家馬德里表現平平的馬高阿辛斯奧；安帥表明充分信任此子能力，指他定能給予球迷驚喜。另外，曼聯門將迪基亞再一次落選大軍，畢爾包的烏尼西蒙有望擔正把關，之前代表完利物浦出戰歐聯決賽的中場堤亞高艾簡達拿，據報傷患已無礙，預計今場會擔正。唯一是防線有曼城中堅拿樸迪因傷落選，艾利加西亞將與柏奧托利斯應合作鎮守防線中路，恐有隱憂。

英超兵成葡軍攻擊主力

另邊廂，葡萄牙經過今年3月的世盃外歐洲區附加賽，先後打敗土耳其與北馬其頓，取得年底決賽周資格，今次歐國聯分組賽亦正好練兵。主帥費蘭度山度士今場據報將續以最強陣出擊，利物浦箭頭迪亞高祖達有望夥拍「老大哥」C朗擔正掛帥，中場英超三子般奴費南迪斯、貝拿度施華與摩天奴則會攜手連繫攻守。曼城中堅魯賓戴亞斯因傷缺陣，丹尼路彭利拿有望頂上，與老將比比合作出任雙中堅，絕對有力一戰。