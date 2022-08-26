約戰曼城和3比3 巴塞強攻華拉度列

今夏積極增兵望重奪西甲冠軍的老牌勁旅巴塞隆拿，剛與曼城進行慈善賽打和3比3，顯示超強鋒線。巴塞「放假」反回西甲戰場後，將於香港時間周日深夜主場迎戰華拉度列(29/08 01:30)，在射手羅拔利雲度夫斯基開齋後，加上隊長中場布斯基斯波監刑滿復出，強陣出擊下，有力上演入球騷好戲。

巴塞周中剛與曼城「拍跳」，練兵之餘，亦為肌萎縮側索硬化症病患者籌款。這場在魯營上演的星級友賽，最終打和3比3，為巴塞入波的分別是奧巴美揚、法蘭基迪莊與迪比，3人都盛傳會在本月轉會窗結束前被賣走，這場隨時是他們的告別戰。當然，巴塞主帥沙維亦利用友賽練兵，新星前鋒安素法迪及右閘達斯下半場登場。至於仍未能註冊的新兵中堅祖利安古迪正選列陣，一旦最終完成手續，隨時可在西甲上場。

不過，沙維為對周日西甲一戰做好準備，包括射手羅拔利雲度夫斯基、翼鋒奧士文尼迪比利及門將達史特根，對曼城之戰都只是坐足全場冷板；其中「羅拔仔」上仗西甲梅開二度，在西甲開齋助球隊大炒皇家蘇斯達，加上隊長布斯基斯復出連繫攻守，今場在魯營有力再次大捷。

由曾効力巴塞的巴西傳奇巨星朗拿度任會長的華拉度列，上仗西甲作客與西維爾打和1比1，表現不俗，但今場要挑機巴塞卻不易應付，尤其他們的防線重心耶美基在上仗聯賽領紅牌被逐，今場需要停賽，惟望從士砵亭加盟的中堅費達爾可趕及披甲。