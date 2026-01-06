紅葉行山路線｜元朗大峽谷接清快塘 盡覽4大打卡元素

香港行山路線之中，少有包覽芒草、峽谷、竹林、紅葉等打卡元素，這條由元朗至深井的行山路線卻是罕有之列。在秋冬到訪，由井坑山的芒草和峽谷經吉慶橋，接上圓墩附近的竹林隧道，再以清快塘的紅葉作結，為新界西中級行山路線。文︰山全部都係山
打卡景點1︰大欖涌郊遊徑芒草
錦上路D出口左轉安全過迴旋處，經行人隧道穿過青朗公路。沿綠色欄杆左轉，登小型天梯接大欖涌郊遊徑。右轉上237米的井坑山，梯級路旁一大片比人更高的芒草，為這條人工路段點綴不少，行程意外驚喜。
打卡景點2︰元朗峽谷
沿南方山脊進入泥徑，石砌路時間過得特別快，經風化嚴重的泥徑上斜，抵井坑山的元朗峽谷。峽谷兩旁的紅土延伸向石崗機場及大帽山，中間沖溝約10米，就算難與美國大峽谷相比，在香港彈丸之地已很壯觀。暫時元朗峽谷人氣不高，有潛力成為未來行山打卡勝地。
打卡景點3︰竹林隧道
沿大欖涌郊遊徑，樹蔭指數不高，先經超斜梯級登四排石山再緩緩過黃茅嶺、白水嶺。在C6412向南經大欖林道，略過第一個圓墩郊遊徑入口，沿大欖自然教育徑尋找更長更少人的竹林隧道。於分叉路的大欖涌路牌旁登樓級往青龍頭，約10-15分鐘進入茂密的竹林隧道。竹上透光令整條路禪意濃外，更添一份涼意。
打卡景點4︰清快塘紅葉
接上C6312附近平路，再上又緊隨另一段竹林，友人連番嘖嘖稱奇。大欖林道清快塘段左轉，路程不短勝在有紅葉作伴。至路口右轉落清快塘，又出現另一組楓香紅葉，這些紅葉相對較高人氣。在農莊小休後快步下山，約20分鐘抵深井完結行程。
總結這條芒草、紅葉俱備路線在對的季節景色滿分，不過路程不短而且分叉路多，為中級行山路線。
|
新界行山路線概要
|
路線
|
錦上路→井坑山→元朗峽谷→竹林→清快塘→深井
|
起步交通
|
錦上路D出口
|
終點交通
|
深井乘小巴/巴士
|
補給
|
清快塘喜香農莊
|
廁所：吉慶橋流動廁所
|
距離：約12公里
|
需時：3.5至4.5小時
|
體力：2.5/5
|
技術：2.5/5
|
景色︰5/5