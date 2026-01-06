熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2026-01-06 10:55:00

紅葉行山路線｜元朗大峽谷接清快塘 盡覽4大打卡元素

分享：
芒草紅葉

紅葉行山路線｜元朗大峽谷接清快塘

香港行山路線之中，少有包覽芒草、峽谷、竹林、紅葉等打卡元素，這條由元朗至深井的行山路線卻是罕有之列。在秋冬到訪，由井坑山的芒草和峽谷經吉慶橋，接上圓墩附近的竹林隧道，再以清快塘的紅葉作結，為新界西中級行山路線。文︰山全部都係山

元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井

打卡景點1︰大欖涌郊遊徑芒草

錦上路D出口左轉安全過迴旋處，經行人隧道穿過青朗公路。沿綠色欄杆左轉，登小型天梯接大欖涌郊遊徑。右轉上237米的井坑山，梯級路旁一大片比人更高的芒草，為這條人工路段點綴不少，行程意外驚喜。

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

adblk5
元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井

打卡景點2︰元朗峽谷

沿南方山脊進入泥徑，石砌路時間過得特別快，經風化嚴重的泥徑上斜，抵井坑山的元朗峽谷。峽谷兩旁的紅土延伸向石崗機場及大帽山，中間沖溝約10米，就算難與美國大峽谷相比，在香港彈丸之地已很壯觀。暫時元朗峽谷人氣不高，有潛力成為未來行山打卡勝地。

 

 

元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井
adblk6

打卡景點3︰竹林隧道

沿大欖涌郊遊徑，樹蔭指數不高，先經超斜梯級登四排石山再緩緩過黃茅嶺、白水嶺。在C6412向南經大欖林道，略過第一個圓墩郊遊徑入口，沿大欖自然教育徑尋找更長更少人的竹林隧道。於分叉路的大欖涌路牌旁登樓級往青龍頭，約10-15分鐘進入茂密的竹林隧道。竹上透光令整條路禪意濃外，更添一份涼意。

 

 

元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井 元朗至深井

打卡景點4︰清快塘紅葉

接上C6312附近平路，再上又緊隨另一段竹林，友人連番嘖嘖稱奇。大欖林道清快塘段左轉，路程不短勝在有紅葉作伴。至路口右轉落清快塘，又出現另一組楓香紅葉，這些紅葉相對較高人氣。在農莊小休後快步下山，約20分鐘抵深井完結行程。

總結這條芒草、紅葉俱備路線在對的季節景色滿分，不過路程不短而且分叉路多，為中級行山路線。

 

新界行山路線概要

路線

錦上路→井坑山→元朗峽谷→竹林→清快塘→深井

起步交通

錦上路D出口

終點交通

深井乘小巴/巴士

補給

清快塘喜香農莊

廁所：吉慶橋流動廁所

距離：約12公里

需時：3.5至4.5小時

體力：2.5/5

技術：2.5/5

景色︰5/5
adblk7

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad