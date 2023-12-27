紅葉2023｜最多紅葉路線 大棠千島湖接黃泥墩水塘（附交通安排）

打卡景點2︰香港版千島湖 折返至大欖林道分叉路，沿麥理浩徑方向。經過伯公坳、關帝廟，樓梯費力宜放慢腳步。標距柱M181後，抵千島湖清景台路口，約5分鐘樓梯登千島湖清景台，一睹大欖涌超開揚靚景。大欖涌水塘是第二次世界大戰後香港首個興建的水塘。約5年興建施工後，大欖涌水塘於1957年落成，儲水量為約2000萬立方米。水壩完工後，丘陵地帶形成小島，香港版千島湖因此而生。