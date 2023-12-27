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2023-12-27 16:00:00

紅葉2023｜最多紅葉路線 大棠千島湖接黃泥墩水塘（附交通安排）

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大棠千島湖黃泥墩

大棠至千島湖是香港最多紅葉的行山路線。

香港紅葉行山路線，最多楓香樹又容易到達的，可能是大棠。大棠紅葉在12月下旬已漸漸轉紅，今次行山路線為加長版，紅葉、千島湖外，加設黃泥墩水塘享受片刻寧靜，再於元朗黃泥墩村離開。路程超過10公里，非新手行山路線。文︰山全部都係山

 

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打卡景點1︰大棠紅葉

朗屏站B2前行過馬路乘K66巴士，於大棠山路站下車。沿路上斜約40分鐘至閘口，想略過頭1.5公里可乘的士過燒烤場至閘口下車。沿大路而行，已有楓香樹在路旁。分叉路往田夫仔左轉，20分鐘內有數以百棵楓香樹。

11月至1月楓香林的紅葉盛放，畢業相、打卡、龍友都不會錯過。到訪前，可到漁農自然護理署網站，他們定期更新大棠紅葉指數，由綠、黃、紅到極紅。紅葉需好也要靠人們保護，到訪時勿闖入圍欄爬樹或摘走紅葉，拍照是最好的記錄方法。自己垃圾自己帶走，建議返回市區才掉垃圾。

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打卡景點2︰香港版千島湖

折返至大欖林道分叉路，沿麥理浩徑方向。經過伯公坳、關帝廟，樓梯費力宜放慢腳步。標距柱M181後，抵千島湖清景台路口，約5分鐘樓梯登千島湖清景台，一睹大欖涌超開揚靚景。大欖涌水塘是第二次世界大戰後香港首個興建的水塘。約5年興建施工後，大欖涌水塘於1957年落成，儲水量為約2000萬立方米。水壩完工後，丘陵地帶形成小島，香港版千島湖因此而生。

 

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打卡景點3︰黃泥墩水塘

打卡後落樓梯，往左方續走麥理浩徑。至標距柱M183後選擇路線，今次右轉黃泥墩。往黃泥墩水塘時間較掃管笏高，但多遊一個水塘和歷史建築，適合仍有充足體力的人、元朗居民或想收集香港水塘天空之鏡的人。過山坡後約15分鐘內到黃泥墩水塘，黃泥墩水塘可算興建大欖涌水塘「附屬品」。政府興建大欖涌水塘令元朗八鄉一帶被截流，影響農業。因此當局興建黃泥墩、河背、上清潭、下清潭等灌溉水塘。黃泥墩水塘位處大棠與大欖涌之間，周日停留半小時，遊人數目不足十人，非常清幽，不用排隊就拍到天空之鏡倒影。

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

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打卡景點4︰適廬世外桃源

堤壩旁設路牌，往黃泥墩村方向，路況轉為沙石路。由於花崗岩較容易風化，加上植物不足，路上出現不少沖溝，雨後不宜。約30分鐘抵楊家村適廬。適廬在1936年由印尼華商商楊衛南及楊竹南建成，為客家圍龍屋，由門樓、主樓及附屬建築物組成，當中主樓為適廬。被評為二級歷史建築。屋前有農田，世外桃源是也。沿路經過農田往黃色欄杆，約15分鐘抵巴士總站，完成大棠、千島湖之旅。

紅葉2023︱大棠至清快塘精選賞楓行山路線

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