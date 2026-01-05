紅葉2026｜大棠、中大未圓湖、青衣公園等5個好去處（附交通）

踏入秋天，除了是野餐季之外，更是觀賞紅葉的好時機。香港有不少賞紅葉的好去處，每年12月下旬至1月都是紅葉全盛期。想跟貼最新情況，建議一眾讀者可留意漁護署網上發佈的紅葉指數。此外，以下為大家盤點香港5大賞紅葉地點，除了郊區之外，更有不少是位於市區，大家可以趁周末去打卡拍照！

香港紅葉好去處：元朗大棠楓香林

當提到賞楓地點，第一時間一定會想起位於元朗大棠，大棠楓香林向來都是賞紅葉的熱門地點之一，裡面種了不少香港原生品種的楓香。一到秋季樹林就會變成橙紅色，因此每年都吸引不少遊客前來打卡。大棠的官方網站亦有定時更新紅葉的狀況，大家可以查閱最新的紅葉指數，再根據盛開的程度計劃行程。截至2025年12月31日，紅葉指數為「開始紅」。

元朗大棠楓香林地址

大棠大棠山道31號號保良局賽馬會大棠度假村

前往大棠紅葉賞楓交通：

在朗屏站外乘搭K66巴士至總站，沿大棠山道行上山。

另外，港鐵於2025年12月13日至2026年1月11日期間，逢星期六、日及公眾假期，安排港鐵巴士K66A號線來往朗屏站至大棠山道（近涼亭）。

九巴於2025年12月25日及26日安排68R號線來往元朗形點交通交會處至大棠（近涼亭）。

另外，大欖郊野公園楓香林由2025年12月13日至2026年1月11日（逢星期六、日及公眾假期）9時30分至下午4時設郊野公園自然導賞，而2025年12月13日至2026年1月11日（逢星期六、日及公眾假期）10時30分至下午4時，於大欖郊野公園棠管理站對出空地設相片展覽及攤位遊戲。