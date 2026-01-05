紅葉2026｜大棠、中大未圓湖、青衣公園等5個好去處（附交通）

踏入秋天，除了是野餐季之外，更是觀賞紅葉的好時機。香港有不少賞紅葉的好去處，每年12月下旬至1月都是紅葉全盛期。想跟貼最新情況，建議一眾讀者可留意漁護署網上發佈的紅葉指數。此外，以下為大家盤點香港5大賞紅葉地點，除了郊區之外，更有不少是位於市區，大家可以趁周末去打卡拍照！
香港紅葉好去處：元朗大棠楓香林
當提到賞楓地點，第一時間一定會想起位於元朗大棠，大棠楓香林向來都是賞紅葉的熱門地點之一，裡面種了不少香港原生品種的楓香。一到秋季樹林就會變成橙紅色，因此每年都吸引不少遊客前來打卡。大棠的官方網站亦有定時更新紅葉的狀況，大家可以查閱最新的紅葉指數，再根據盛開的程度計劃行程。截至2025年12月31日，紅葉指數為「開始紅」。
元朗大棠楓香林地址
大棠大棠山道31號號保良局賽馬會大棠度假村
前往大棠紅葉賞楓交通：
在朗屏站外乘搭K66巴士至總站，沿大棠山道行上山。
另外，港鐵於2025年12月13日至2026年1月11日期間，逢星期六、日及公眾假期，安排港鐵巴士K66A號線來往朗屏站至大棠山道（近涼亭）。
九巴於2025年12月25日及26日安排68R號線來往元朗形點交通交會處至大棠（近涼亭）。
另外，大欖郊野公園楓香林由2025年12月13日至2026年1月11日（逢星期六、日及公眾假期）9時30分至下午4時設郊野公園自然導賞，而2025年12月13日至2026年1月11日（逢星期六、日及公眾假期）10時30分至下午4時，於大欖郊野公園棠管理站對出空地設相片展覽及攤位遊戲。
香港睇紅葉好去處：青衣公園
被稱為「港版加拿大湖景」的青衣公園，雖然楓葉的數目比大棠楓香林為少，但勝在有湖泊相襯，因此景色絕對比得上楓香林。公園位於市區，交通比起其他賞葉點為方便。園內有紅葉林、水松、落羽松及落水杉等植物，大家除了賞葉之外，更可以在公園內的大草地上野餐，享受假日的休閒！
截至2025年12月31日，青衣公園的紅葉指數為3/5。
青衣公園地址
青衣青敬路60號
前往青衣公園交通
港鐵青衣站B出口
香港睇紅葉好去處：九龍塘根德道花園
位於九龍塘的根德道花園，屬於其中一個「隱世」的賞楓地點。沿九龍真光中學直行，就可以到達。雖然公園面積不大，但種了數十棵楓香樹，日前有幾棵有紅葉。如果不想和其他人迫，這裡也是一個不錯的打卡地方。
前往賞楓方法：
港鐵九龍塘站B出口，沿九龍真光中學步行5分鐘
香港睇紅葉好去處：中大未圓湖
中大近年成為遊客必到的打卡點，只因校園內有不少美景。而未圓湖就是其中一個必到的地方，旁邊種滿落羽松及其他樹種。由於秋天亦是大學畢業季，因此畢業生們也會到湖邊拍下畢業照。現時出入中大均需登記，大家去未圓湖前記住留意！
前往中大未圓湖賞楓方法：
港鐵大學站C出口，向右行沿經嶺南運動場旁邊的小路直行即可
香港睇紅葉好去處：城門水塘
行山近年成為港人新消遣活動，新手必行的城門水塘其實亦種有紅葉，位置在衛奕信徑往鉛礦坳中途。大家可以趁行山凡時候，順便賞紅葉。不過城門水塘的楓香比較不集中，大家可以一次過欣賞紅葉及白千層。
前往賞楓方法：
於荃灣地鐵站轉乘82號小巴至城門水塘菠蘿壩總站下車。