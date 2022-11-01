紅軍搶首名求大勝拿玻里

在英超連負兩支下游球隊的利物浦，今晚深夜(02/11 04:00)於晏菲路迎戰全歐洲目前氣勢最盛的拿玻里，合演歐聯A組榜首大戰，更要挑戰不可能任務。雙方在9月初交手，利物浦下半場早段已落後4球，終以1比4慘敗；之後意甲「一哥」拿玻里氣勢更盛，至今各項賽事已13連勝。相反利物浦雖然歐聯曾「雙殺」阿積士及格拉斯哥流浪，已提早鎖定出線，但在英超不濟，已落後前4球隊近十分；今場要大勝拿玻里，才能計對賽成績爭首名，而紅軍主帥高普今仗是否爭勝的取態亦相當關鍵。利物浦近期改踢「4-4-2」，上輪歐聯大勝阿積士時雙箭頭穆罕默德沙拿及達雲紐尼斯均有入球，當中沙拿已連續4場歐聯建功；但最令人擔心是中堅祖高美斯，上仗英超又出錯累球隊先失守，跟華基爾雲迪積克扼守中路欠穩。