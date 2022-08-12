紅魔作客賓福特難踢 曼城折「茅」博連捷

英國預期本周末受熱浪侵襲下，英超第2輪將激上加激，當中衛冕曼城將返回主場，迎戰同樣在首戰贏波的升班馬般尼茅夫(13/08 22:00)；至於其同市宿敵曼聯主場吃悶棍後，在香港時間周六深夜作客鬥志十足的賓福特(14/08 00:30)。

英國本周六及日部分地區，估計氣溫高達攝氏33度，故此英超賽會將准許各場比賽上、下半場各有1分鐘的飲水時間，以保障球員健康；當中將迎戰李斯特城的「兵工廠」阿仙奴(13/08 22:00)，領隊阿迪達為了讓球員適應在高溫下作賽，連日安排眾「兵」午練，力爭開季連捷。

周六矚目大戰，不得不提首戰即有新中鋒艾寧夏蘭特技驚四座的曼城，返主場鬥上仗打敗阿士東維拉的升班馬般尼茅夫。這位挪威箭頭上仗包辦贏韋斯咸兩球，獲主帥哥迪奧拿大讚，今戰是首次正式在「藍月」主場球迷面前獻技，兩位英格蘭好手基亞利殊及菲爾科頓仍會兩側輔助攻堅，隊長奇雲迪布尼妙到毫巔的傳送，將是夏蘭特繼續爭士哥的最強GPS(定位系統)。

藍月大軍陣容完整，但隊中的葡萄牙中場貝拿度施華盛傳有機會轉投巴塞隆拿，他暗示說：「若我留隊，我會感到非常高興；我尊重這間球會，並全力以赴；若不，這就是足球，我們就等待事態發展。」曼城對上11次在正式比賽交手全勝般尼茅夫，今場勝券在握。