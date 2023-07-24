紅魔雙殺兵工廠 車仔入球騷擒海鷗

在美國上演的兩場「英超」內訌戰，結果曼聯雙殺精銳盡出的阿仙奴；車路士則上演入球騷擊敗白禮頓。

在新澤西的MetLife球場，坐上歷史新高的82,262名觀眾下，紅魔與兵工廠大打真軍，紅魔上半場憑升任隊長的般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)及繼續客串箭頭的查頓辛祖(Jadon Sancho)各入一球，以2比0擊敗上半場將身價逾2億英鎊的3名新兵：夏維斯(Kai Havertz)、迪格蘭賴斯(Declan Rice)及添巴(Jurrien Timber)全放正選名單的阿仙奴。

紅魔今仗表現出色，其中阿根廷守將利辛度馬天尼斯(Lisandro Martinez)「剷低」翼鋒布卡約沙卡(Bukayo Saka)；令沙卡痛苦倒地，此舉惹來兵工廠隊長奧迪加特(Martin Odegaard)不滿，上前出手推撞對方。兵工廠主帥阿迪達(Mikel Arteta)賽後表示：「新季將會更困難、更具挑戰性，球賽水平及各隊的備戰將會更出色。」

紅魔下半場開波即換走除門將希頓(Thomas Heaton)外全部正選10人，結果仍能保住勝局；更於賽後加插的互射12碼環節，5射全中「雙殺」兵工廠。主帥滕哈格(Erik ten Hag)對球隊表現及試陣效果滿意，並點名稱讚擔正的18歲英格蘭中場曼奴(Kobbie Mainoo)，「他踢出信心，我們隊中現時有很多出色的年輕球員，然而我不會對他們有過分期望。」

至於車路士在費城則以4比3打敗白禮頓；車仔新兵前鋒尼干古(Christopher Nkunku)及尼高拉斯積臣(Nicholas Jackson)表現搶鏡，前者先扳平，後者後備上陣交出1入球及2助攻。