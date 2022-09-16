維拉回勇迎修咸頓 謝拉特誓要翻身

英超復賽，本輪上演7場，今晚深夜打頭陣有2場，其中被視為下一位被炒英超領隊熱門之一的謝拉特，帶領阿士東維拉迎戰修咸頓；主隊希望乘上仗賽和勁旅曼城的氣勢，加上巴西中場好手菲臘比古天奴，以往對戰屢有佳作的運氣，力爭3分，以紓緩領隊下台壓力(17/09 03:00)。

阿士東維拉開季一直欠順，原隊長泰朗明斯被禠奪隊長臂章、而貴價新兵的巴西中堅迪亞高卡路士開季第二仗已重創要長休，至於前線不論用奧尼屈堅斯或丹尼艾格斯，都未獲足夠支援，其中今夏被買斷加盟的菲臘比古天奴，季初狀態平平，球隊開季6戰只得4分。在英超因英女王逝世上輪休戰前，維拉卻能在看淡下，主場靠里安拜尼攻入靚波逼和曼城，似見復甦，今晚遇同級對手，力爭今屆英超第2場勝仗。

維拉老牌左翼衛艾舒利楊格，上仗早段入替傷出的馬迪卡殊，表現出色並獲該會球迷選為該場最佳球員，他在今戰賽前說：「我想上仗鬥曼城的賽果，對士氣有大大提振作用，希望球迷理解我們每一場比賽都悉力以赴。」球隊在轉會窗關閉前，簽入狼隊防守中場丹當斯卡，今場有機會擔正。上仗列後備的古天奴，原來在英超對修咸頓最醒神，已累計錄得5入球2助攻；今場要搶3分，「謝四」或重用這位愛將。