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體育
2023-12-11 04:30:28
日報

維拉破「兵」英超主場15連勝 艾美利稱談爭標時間尚早

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英超前列大戰，今季化身「神奇球隊」的阿士東維拉，延續之前勇挫曼城的氣勢，繼續於維拉公園出擊，再以1比0力克另一強敵阿仙奴，締造驚人的跨季英超主場15連勝佳績。企穩三甲的維拉，追至僅落後「新一哥」利物浦2分，但主帥艾馬利(Unai Emery)賽後低調回應爭標機會，強調要為成績興奮；只有戰至30至32輪仍處相同位置，他才會認真去想爭冠之事。

大勇維拉隊長約翰麥甘尼(John McGinn)開賽7分鐘，便為球隊一箭定江山。接連將上季英超冠、亞軍打敗的維拉，寫下自1980/81年球季奪冠以來，最佳的開季成績。麥甘尼賽後興奮表示：「我被禁講那個『T』字詞(Title冠軍)，現在只是第16周，仍有漫漫長路，我們尊重這些年在這位置的所有人；我們是新來者，如果能繼續保持，就看看會怎樣吧！」

13個月前，維拉將主帥謝拉特(Steven Gerrard)辭退，接手的西班牙名帥艾美利領軍41場英超贏出26場之多，較他本人在2018/19球季領導阿仙奴51場時於英超的勝仗還要多一場；而維拉於2023年合共在英超贏得24場，僅較曼城的26場為少。

對於爭冠機會，艾美利回應：「如果去到第30至32輪聯賽，我們仍在這相同位置，我可能才會談論有關爭標之事。從一開始，我們並非爭標分子，現時才不過第16輪；我們在前四，就盡力保持着吧！」

兵工廠贏形勢輸波

對手「兵工廠」今場形勢佔優，卻飲恨而回，其中前鋒加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)在下半場曾於禁區內疑被對手中場杜格拉斯雷斯(Douglas Luiz)推跌，卻未獲判12碼；前鋒尼基迪亞(Eddie Nketiah)在尾段將皮球近門送入網窩，球證卻指其隊友前鋒夏維斯(Kai Havertz)犯手球在先，被判入球無效。結果兵工廠全失3分退居次席，落後利物浦1分。

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今場因坐波監、只能坐在觀眾席的阿仙奴領隊阿迪達(Mikel Arteta)，賽後被問是否對這兩次判決有意見，他簡單回應：「是，很多意見。」他在另一個賽後訪問則解釋：「我意思是，清楚及有目共睹，這是我的意見，我就只能說這些。」這位西班牙名帥認為球隊今場是應該獲勝一方，他很滿意球隊表現，但也承認把握力有待加強。

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