維港泳2022︱10月23日舉行名額1500個　須持「藍碼」及賽前48小時核酸陰性

維港渡港泳將在10月23日舉行，並在明日(17日)起接受報名。其中今屆賽事的參賽名額與去年一樣為1,500人，但仍比疫情前的2018年賽事少逾一半。而中國香港游泳總會表示，參賽泳手需要符合政府「疫苗通行證」的要求，必須持有「藍碼」，同時要在賽前的48小時接受核酸檢測陰性才能參賽。

何詩蓓朱鑑然任活動大使

新世界發展贊助、的「新世界維港泳」計劃在10月23日的上午舉行，今年將由灣仔的金紫荊廣場出發，以尖沙咀星光大道為終點，而今年的參賽名額，與去年同樣為1,500個。並會在明日上午11時起，在網上接受報名。今屆賽事由東京奧運兩銀得主何詩蓓及前港隊游泳代表朱鑑然擔任活動大使。而賽事仍會分為「競賽組」及「優悠組」，當中「競賽組」各組別的前3名均設有獎項；而「優悠組」設有「飛躍新世界盃」。

須符合疫苗通行證「藍碼」要求

另外，因應政府的防疫措施，參賽泳手須符合「疫苗通行證」藍碼」的相關要求。而在領取選手包當日，即活動舉行前48小時內，參賽者須接受由主辦單位為泳手免費安排的核酸檢測，並取得陰性結果，泳手亦須遞交電子健康申報表。在比賽當日，泳手及工作人員到達賽事場地前，亦須自行接受快速抗原測試，並獲得陰性結果方可進入比賽區域。所有入場人士在比賽當日，須使用「安心出行」應用程式進入會場。