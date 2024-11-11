網球｜「一哥」仙拿年終賽主場報捷　梅韋迪夫輸到失控狂發洩（更新）

作為20多年首次缺少三巨頭的年終賽，仙拿面對今年在3大滿貫都打入八強的迪米勒，首盤先贏局數6:3。二人過去交手過7次，仙拿全部勝出，在第8次對壘也不例外，第2盤仙拿再贏局數6:4，以盤數2:0取勝。至於同組，美國公開賽亞軍的費斯就同樣以局數6:4及6:3擊敗俄羅斯的梅韋迪夫，取得個人今年第50場勝利。

男子網球年終賽在意大利都靈展開，來自意大利的「一哥」仙拿（Jannik Sinner）揭幕戰以盤數2:0擊敗替補參賽的澳洲球手迪米勒（Alex de Minaur）。至於同組的美國球手費斯（Taylor Fritz）同樣以2:0擊敗俄羅斯的梅韋迪夫（Daniil Medvedev）。梅韋迪夫更在比賽期間打爛球拍以及倒轉球拍發洩。

仙拿賽後表示：「我很開心。我開局有些大意的失誤，他在開賽的時候打得很好。我只能靠意志在這裡等着，因為我知道我的分數之後會到來。這之後來得很快，然而我開始轉好。我很高興這場勝利，並希望可以給我自信去贏下一仗。」

另外，在對費斯的比賽，梅韋迪夫在第2盤落後之下突然失控。他先是把球拍拋向場邊，然後又打爛球拍發洩，之後更因此遭到裁判的罰分。他在賽後表示：「我很憤怒，沮喪。這次完全是我自己問題，不在於其他人。只是我自己，真是非常的失望。」他表示：「我當時在想，即使輸掉比賽，我不在乎了。我意思是，你得完成比賽，不能退出，是不？我只是去完成比賽罷了。」