網球︱「一姐」施維雅迪批評：俄羅斯球手不應公開支持其國家

女單世界排名第一，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）在印第安韋爾斯大師賽的賽後，抨擊有俄羅斯球手在熱身時穿上俄羅斯球會球衣，指責她們不應該公開展示支持其國家的隊伍。

俄羅斯球手保達普娃（Anastasia Potapova）在印第安韋爾斯的賽前，穿上了俄羅斯球會莫斯科斯巴達的一件球衣進行熱身，雖然在比賽的時候未有穿着，而她解釋穿上球衣的原因是因為她自13歲就已經支持該支俄羅斯球會。然而她的解釋未獲得「一姐」施維雅迪的認同。

這位世界排名第一的波蘭球手，在賽後指：「說實在，我覺得很驚訝。即使她是球隊的球迷，在這時刻以這方式展示她的看法。我想球手應該知道她是不能這樣做。」

稱管理機構應及早發布指引

施維雅迪表示，自己已經與女子網球聯會（WTA）討論事件：「我有與WTA討論，然而我認為這情況是應該少點出現，因為他們會向其他球手解釋，在這段日子你們是不能為任何俄羅斯的球隊宣傳，這讓我有點放心了。不過另一方面，我覺得這個不幸狀況是因為宣布來得太遲，在戰爭剛開始時，更衣室內就有很多的混亂。」

施維雅迪指批評，有關方面其實應該一早公布有關的指引，避免這樣的不愉快事件。施維雅迪在印第安韋爾斯晉身16強，並會對上英國的拉度卡露（Emma Raducanu）。