網球｜仙拿贏巴黎大師賽重上世界第一　莎巴蘭卡年終賽響頭炮

意大利的仙拿（Jannik Sinner）贏得今年的最後一個巡迴賽1,000分大師賽冠軍，在巴黎大師賽的決賽以盤數2:0擊敗加拿大的艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime），重新超級賽事早早出局的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），重上世界排名第1。而在沙特阿拉伯舉行的女子網球年終賽，莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）首戰以盤數2:0輕取柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）。
作為今年最後的一個大師賽的決賽，仙拿首盤以6:4的局數取得領先。第2盤艾格阿利亞斯美頑抗之下，比賽要進入決勝局，不過仙拿還是以細分的7:4勝出，以盤數2:0獲得個人首次的巴黎大師賽冠軍。而他的世界排名也因此反超早在32強出局的艾卡拉斯，以250分之差重上世界排名第1位置，以「一哥」之位進入下星期日（9日）開始的男子網球年終賽。
女子網球年終賽就在沙特展開，世界排名第1的莎巴蘭卡在開出11個發球直接得分後，以6:3、6:1直落2盤擊敗意大利的柏奧蓮妮。不過上屆冠軍的美國球手嘉奧芙（Coco Gauff）就未如理想，在面對碧古拉（Jessica Pegula）先輸1盤3:6之下，嘉奧芙雖然迫到決勝局以細分7:4追回一盤。但決勝第3盤再輸2:6，碧古拉在年終賽取得首勝。