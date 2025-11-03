網球｜仙拿贏巴黎大師賽重上世界第一　莎巴蘭卡年終賽響頭炮

意大利的仙拿（Jannik Sinner）贏得今年的最後一個巡迴賽1,000分大師賽冠軍，在巴黎大師賽的決賽以盤數2:0擊敗加拿大的艾格阿利亞斯美（Felix Auger-Aliassime），重新超級賽事早早出局的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），重上世界排名第1。而在沙特阿拉伯舉行的女子網球年終賽，莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）首戰以盤數2:0輕取柏奧蓮妮（Jasmine Paolini）。

作為今年最後的一個大師賽的決賽，仙拿首盤以6:4的局數取得領先。第2盤艾格阿利亞斯美頑抗之下，比賽要進入決勝局，不過仙拿還是以細分的7:4勝出，以盤數2:0獲得個人首次的巴黎大師賽冠軍。而他的世界排名也因此反超早在32強出局的艾卡拉斯，以250分之差重上世界排名第1位置，以「一哥」之位進入下星期日（9日）開始的男子網球年終賽。